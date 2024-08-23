Нашли симптом, указывающий на повышенный риск инсульта за 10 лет до его появления

Новое исследование выявило, что у людей, которые впоследствии перенесли инсульт, когнитивные функции начинали ухудшаться задолго до события, быстрее, чем у тех, кто не столкнулся с этим заболеванием.

Ухудшение когнитивных способностей и способности выполнять повседневные задачи часто являются последствиями инсульта, связанными с физиологическими изменениями мозга. Однако новые данные указывают на то, что проблемы с когнитивным здоровьем у пациентов с инсультом могут начаться гораздо раньше.

Также на тему От инсульта до диабета: нашли новое негативное влияние кето-диеты

Новое исследование инсульта

В рамках исследования ученые отслеживали состояние 14712 человек в возрасте от 45 лет в течение в среднем 12,5 лет, периодически проводя различные тесты для оценки их когнитивных способностей. Эти тесты включали проверку памяти, скорости речи и реакции и координации движений рук. Также оценивалась способность участников справляться с ежедневными задачами, такими как стирка, уборка, одевание, прием пищи и управление финансами.

Результаты показали, что у тех, кто впоследствии перенес инсульт, когнитивные показатели начали заметно отставать от тех, кто не столкнулся с инсультом, за 10 лет до его развития.

Ухудшение умственных способностей – предвестник инсульта

Наиболее заметные изменения были обнаружены в тесте Струпа, который используется для оценки когнитивной гибкости и основан на феномене задержки реакции на слова, написанные цветом, не соответствующим их значению. У будущих пациентов с инсультом снижение результатов в этом тесте начиналось за 10 лет до инсульта и становилось очевидным за 6 лет до него.

Также были замечены ранние изменения в Краткой шкале оценки психического статуса за 8 лет до инсульта. Различия в выполнении повседневных задач становились заметными за 2 – 3 года до инсульта. Ученые также заметили высокую частоту снижения когнитивных способностей у носителей гена APOE, что ассоциируется с развитием болезни Альцгеймера, и у людей с низким уровнем образования.

Авторы отмечают, что их исследование наблюдательного характера и не устанавливает причинно-следственной связи между когнитивными нарушениями и инсультом. Однако они указывают на то, что когнитивные и функциональные отклонения могут быть предвестниками повышенного риска инсульта.