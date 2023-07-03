Фізична активність може спровокувати інсульт: хто в групі ризику

У нормі, коли людина немає проблем зі здоров'ям, фізична активність корисна та потрібна. Водночас переваги спорту може бути невиправданими для певних категорій осіб.

Зокрема, індійські дослідники дійшли висновку, що спорт для пацієнтів із закупоркою сонних артерій може бути смертельно небезпечним.

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Хто в групі ризику

Попри те, що для людей зі здоровими сонними артеріями помірні фізичні навантаження приносять величезну користь, для тих, хто страждає на стеноз, вони можуть закінчитися інсультом,

– вважає професор Індійського технологічного інституту в Харагпурі Сомнат Рой.

Він пояснює це тим, що у здорових пацієнтів підвищена частота серцевих скорочень збільшує і стабілізує силу опору крові стінці судини, знижуючи ризик стенозу. Але для пацієнтів, які вже страждають на стеноз, це може бути не так корисно.

Навпаки – інтенсивні вправи чинять несприятливий вплив на пацієнтів з помірним або більш високим рівнем стенозу.

Чи варто насторожитись іншим людям

. Дійти цих висновків вчені змогли після вивчення спеціалізованої обчислювальної моделі для імітації кровотоку в сонних артеріях у разі трьох стадій стенозу: без блокади, з легкою 30% блокадою і з помірною 50% блокадою.

Якщо в анамнезі у вас не було проблем з артеріями, не варто хвилюватись і оминати фізичну активність сподіваючись, що це стане профілактикою захворювання. Навпаки – для здорових і легких випадків умови вправ поліпшили здоров'я змодельованої сонної артерії. А ось результати за помірної блокади були тривожними.

Учені з'ясували, що перепад тиску в місці звуження може спричинити відрив бляшки, яка його провокує, що цілком ймовірно може спровокувати ішемічний інсульт.