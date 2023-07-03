Физическая активность может спровоцировать инсульт: кто в группе риска

В норме, когда у человека нет проблем со здоровьем, физическая активность полезна и нужна. В то же время преимущества спорта могут быть неоправданными для определенных категорий лиц.

В частности, индийские исследователи пришли к выводу, что спорт для пациентов с закупоркой сонных артерий может оказаться смертельно опасным.

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Кто в группе риска

Несмотря на то, что для людей со здоровыми сонными артериями умеренные физические нагрузки приносят огромную пользу, для тех, кто страдает стенозом, они могут закончиться инсультом.

– считает профессор Индийского технологического института в Харагпуре Сомнат Рой.

Он объясняет это тем, что у здоровых пациентов повышенная частота сердечных сокращений увеличивает и стабилизирует силу сопротивления крови стенке сосуда, снижая риск стеноза. Но для пациентов, уже страдающих стенозом, это может быть не так полезно.

Напротив – интенсивные упражнения оказывают неблагоприятное влияние на пациентов с умеренным или более высоким уровнем стеноза.

Стоит ли насторожиться другим людям

. Прийти к этим выводам ученые смогли после изучения специализированной вычислительной модели для имитации кровотока в сонных артериях в случае трех стадий стеноза: без блокады, с легкой 30% блокадой и с умеренной 50% блокадой.

Если в анамнезе у вас не было проблем с артериями, не стоит волноваться и обходить физическую активность в надежде, что это станет профилактикой заболевания. Для здоровых и легких случаев условия упражнений улучшили здоровье смоделированной сонной артерии. А вот результаты при умеренной блокаде были тревожными.

Ученые выяснили, что перепад давления в месте сужения может вызвать отрыв провоцирующей его бляшки, что вполне вероятно может спровоцировать ишемический инсульт.