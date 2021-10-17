У хворої через ускладнення від COVID-19 сатурація легень 32%. На виклики її доньки приїхали 5 бригад швидкої.

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Довелося погрожувати поліцією

Медики відмовили в госпіталізації жінки, через що її донька почала фіксувати все на відео та пригрожувати поліцією. Конфлікт вичерпався на тому, що бригада швидкої погодилася відвезти жінку в найближчу лікарню та просити там місця в реанімації.

Однак у тій лікарні пацієнтку не прийняли, через що її довелося перевести до іншої. Однак там сказали, якщо хвора "доживе до понеділка", то її почнуть лікувати.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • За добу 16 жовтня в Україні виявили 11 288 випадків захворювання на коронавірус. До лікарні потрапили 4 747 хворих.
  • За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, уже 25 жовтня розпочнеться пік захворюваності на COVID-19.
  • На Херсонщині, яка з 15 жовтня у червоній зоні, планують відкрити ще одну лікарню для хворих на коронавірус.