Зі слизу равликів створили клей, який ефективно загоює рани

Вчені з Китайської академії наук отримали з виділень равликів натуральний біологічний клей, який загоює рани.

У стародавні часи Гіппократ і Пліній використовували равликів для лікування болю, пов’язаного з опіками, абсцесами та іншими ранами. Надихнувшись цією стародавньою терапією, професор ВУ Мінґі та його команда з Академії наук Китаю знайшли природний біологічний клей із виділень равликів.

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Проблема загоєння

Щороку сотні мільйонів людей страждають від різних ран, починаючи від незначних порізів шкіри і закінчуючи важкими травмами, спричиненими хірургічним втручання або хронічними виразками. Особливо погано гояться рани у людей з діабетом, в них виникає сильне запалення.

Воно перешкоджає загоєнню ран і погіршує ключові процеси відновлення тканин. Тому вчені постійно працюють над новими методами лікування таких станів. Високу ефективність показав клей на основі слизу равликів.

Новий клей зі слизу равликів

Він зменшує запалення та створює вологе середовище (так, вологі рани загоюються набагато швидше) для регенерації тканин ефективніше клінічного фібринового гелю.

Природний матеріал називається d-SMG. Він на 30-50% складається з білка і на 10 – 16% – із сульфатованого глікозаміноглікану (GAG).

Під час експериментів біоматеріал загоїв шкірні рани у звичайних гризунів та у тварин із діабетом. На основі клею з равликів можна буде створити біоактивні пов'язки та біоінженерні каркаси для лікування ран у людей.