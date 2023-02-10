Из слизи улиток создали клей, эффективно заживляющий раны

Ученые из Китайской академии наук получили из выделений улиток натуральный биологический клей, заживляющий раны.

В древние времена Гиппократ и Плиний использовали улиток для лечения боли, связанной с ожогами, абсцессами и другими ранами. Вдохновившись этой древней терапией, профессор ВУ Минги и его команда из Академии наук Китая обнаружили природный биологический клей из выделений улиток.

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Проблема заживления

Ежегодно сотни миллионов людей страдают от разных ран, начиная от незначительных порезов кожи и заканчивая тяжелыми травмами, вызванными хирургическим вмешательством или хроническими язвами. Особенно плохо заживают раны у людей с диабетом, у них возникает сильное воспаление.

Оно препятствует заживлению ран и ухудшает ключевые процессы обновления тканей. Поэтому учёные постоянно работают над новыми методами лечения таких состояний. Высокую эффективность показал клей на основе слизи улиток.

Новый клей из слизи улиток

Он уменьшает воспаление и создает влажную среду (так, влажные раны заживают гораздо быстрее) для регенерации тканей эффективнее клинического фибринового геля.

Естественный материал называется d-SMG. Он на 30-50% состоит из белка и на 10 – 16% – из сульфатированного гликозаминогликана (GAG).

В ходе экспериментов биоматериал залечил кожные раны у обычных грызунов и животных с диабетом. На основе клея из улиток можно будет создать биоактивные повязки и биоинженерные каркасы для лечения ран у людей.