Як змінився зріст людини за останні 2000 років

Вчені опублікували дослідження, яке вивчало зріст дорослих чоловіків і жінок у Мілані протягом останніх 2000 років. Воно продемонструвало стабільний вплив навколишнього середовища на статуру.

Від чого залежить зріст людини

Зріст людини залежить від взаємодії між генетикою та факторами навколишнього середовища, такими як здоров’я плоду, харчування в дитинстві, вплив хвороб, а також епігенетичні фактори навколишнього середовища, які можуть охоплювати попередні покоління.

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Хоча генетика може впливати, наскільки високою може стати людина, середовище, в якому вона народилася, відіграє значну роль у тому, наскільки реалізується генетичний потенціал росту.

У минулих дослідженнях зріст людей пов’язували з факторами навколишнього середовища. Зріст людини різко зменшився під час переходу від мисливців-збирачів до сільськогосподарських суспільств. Якщо використовували історичні факти, щоб зняти фільм про Троянську війну, потрібно було б найняти акторів-чоловіків зростом до 169 сантиметрів. З того часу людський зріст повільно зростав, час від часу він міг зменшуватись в період війн, голоду, зміни клімату та впливу чуми.

Зріст людини не зазнав значних змін

У новому дослідженні вчені з Міланського університету проаналізували 549 останків чоловіків та жінок із тринадцяти різних місць Мілану. Кістки були віднесені до одного з п'яти історичних періодів: римської доби (IV століття н.е.), раннього середньовіччя (VI-X століття н.е.), пізнього середньовіччя (XI – XV століття н.е.), Нового часу (XVI – XVIII століття н.е.) та сучасній епосі (XIX – XX століття нашої ери).

У кожній групі оцінювали останки близько 100 людей. Зріст жінок коливався від 143,5 до 177,6 сантиметра. Середній показник вийшов приблизно 157,8 сантиметра. Зріст чоловіків варіювався від 152,0 до 195,4 сантиметра, в середньому 168,5 сантиметрів.

Порівнявши історичні періоди, вчені не знайшли істотних змін у зросту людей. Автори дослідження припускають, що міське життя в Мілані протягом тисячоліть забезпечувало стабільне середовище для його мешканців.