Как изменился рост человека за последние 2000 лет

Ученые опубликовали исследование, изучавшее рост взрослых мужчин и женщин в Милане за последние 2000 лет. Оно продемонстрировало стабильное влияние окружающей среды на телосложение.

От чего зависит рост человека

Рост человека зависит от взаимодействия между генетикой и факторами окружающей среды, такими как здоровье плода, питание в детстве, влияние болезней, а также эпигенетические факторы окружающей среды, которые могут охватывать предыдущие поколения.

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Хотя генетика может влиять, насколько высоким может стать человек, среда, в которой она родилась, играет значительную роль в том, насколько реализуется генетический потенциал роста.

В прошлых исследованиях рост людей связывали с факторами окружающей среды. Рост человека резко уменьшился при переходе от охотников-собирателей к сельскохозяйственным обществам. Если использовали исторические факты, чтобы снять фильм о Троянской войне, нужно было бы нанять актеров-мужчин ростом до 169 сантиметров. С тех пор человеческий рост медленно рос, иногда он мог уменьшаться в период войн, голода, изменения климата и влияния чумы.

Рост человека не претерпел значительных изменений

В новом исследовании ученые из Миланского университета проанализировали 549 останков мужчин и женщин из тринадцати мест Милана. Кости были отнесены к одному из пяти исторических периодов: римскому времени (IV век н.э.), раннему средневековью (VI-X век н.э.), позднему средневековью (XI – XV век н.э.), Новому времени (XVI – XVIII век н.э.) и современной эпохе (XIX – XX век нашей эры).

В каждой группе оценивали останки около 100 человек. Рост женщин колебался от 143,5 до 177,6 сантиметра. Средний показатель получился примерно в 157,8 сантиметра. Рост мужчин варьировался от 152,0 до 195,4 сантиметров, в среднем 168,5 сантиметров.

Сравнив исторические периоды, ученые не обнаружили существенных изменений в росте людей. Авторы исследования предполагают, что городская жизнь в Милане на протяжении тысячелетий обеспечивала стабильную среду для его жителей.