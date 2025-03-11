"Дружина ветерана": в Україні стартувала нова освітня програма

В Україні запустили інформаційну онлайн-програму для дружин ветеранів, полеглих Героїв, безвісти зниклих воїнів і військовополонених. Цей безкоштовний освітній проєкт має на меті надати учасницям знань і навичок, які допоможуть налагодити життя.

Онлайн-програма "Дружина ветерана" реалізується ГО "Київська школа державного управління імені Сергія Нижного" за підтримки ТОВ "Енергетичне партнерство", повідомляє 24 Канал.

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Деталі програми "Дружина ветерана"

Основні блоки програми:

Психологічна підтримка для себе та рідних.

Медичні аспекти, включно з впливом стресу на організм і плануванням вагітності.

Юридичні питання, пов’язані з ветеранською політикою.

Основи підприємництва для сприяння економічній незалежності.

Особливу увагу приділено ролі дружин у реінтеграції ветеранів до мирного життя, підтримці їхньої економічної самостійності та активній участі в житті суспільства.

Програма складається з 18 онлайн-лекцій, які охоплюють медичний, психологічний, юридичний та бізнесовий аспекти.

Як це допоможе

Дружини ветеранів часто є першою опорою для своїх партнерів, тому цей проєкт спрямований на те, щоб зробити їх сильнішими й упевненішими. Учасниці здобудуть важливі знання, які допоможуть їм долати життєві виклики, підтримувати себе і своїх близьких, а також інтегруватися в різні сфери суспільного життя.

Кохані ветеранів – це жінки, чиї серця сповнені безмежної підтримки і турботи. Вони стоять поруч із тими, хто захищає Батьківщину, проходячи складний шлях разом. Вони — ті, хто не завжди отримує вдячність та належну підтримку, але кожен день тримають на своїх плечах тяжкість очікувань, тривог і нескінченних переживань,

– зазначили організатори програми.

Вони вже працюють над запуском другого сезону та запрошують партнерів до співпраці для підтримки родин наших захисників.

Деталі програми та реєстрація: https://www.kspa-ngo.com/platform/veteran-wife

Дивіться ефір "Дружина ветерана. Де знайти психологічну та юридичну підтримку?":