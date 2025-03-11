"Жена ветерана": в Украине стартовала новая образовательная программа

В Украине запустили информационную онлайн-программу для жен ветеранов, павших Героев, без вести пропавших воинов и военнопленных. Этот бесплатный образовательный проект имеет целью предоставить участницам знаний и навыков, которые помогут наладить жизнь.

Онлайн-программа "Жена ветерана" реализуется ОО "Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного" при поддержке ООО "Энергетическое партнерство", сообщает 24 Канал.

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Детали программы "Жена ветерана"

Основные блоки программы:

Психологическая поддержка для себя и родных.

Медицинские аспекты, включая влияние стресса на организм и планирование беременности.

Юридические вопросы, связанные с ветеранской политикой.

Основы предпринимательства для содействия экономической независимости.

Особое внимание уделено роли жен в реинтеграции ветеранов к мирной жизни, поддержке их экономической самостоятельности и активном участии в жизни общества.

Программа состоит из 18 онлайн-лекций, которые охватывают медицинский, психологический, юридический и бизнес-аспекты.

Как это поможет

Жены ветеранов часто являются первой опорой для своих партнеров, поэтому этот проект направлен на то, чтобы сделать их сильнее и увереннее. Участницы получат важные знания, которые помогут им преодолевать жизненные вызовы, поддерживать себя и своих близких, а также интегрироваться в различные сферы общественной жизни.

Любимые ветеранов – это женщины, чьи сердца полны безграничной поддержки и заботы. Они стоят рядом с теми, кто защищает Родину, проходя сложный путь вместе. Они - те, кто не всегда получает благодарность и должную поддержку, но каждый день держат на своих плечах тяжесть ожиданий, тревог и бесконечных переживаний,

– отметили организаторы программы.

Они уже работают над запуском второго сезона и приглашают партнеров к сотрудничеству для поддержки семей наших защитников.

Детали программы и регистрация: https://www.kspa-ngo.com/platform/veteran-wife

Смотрите эфир "Жена ветерана. Где найти психологическую и юридическую поддержку?":