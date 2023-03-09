Популярний спосіб кинути курити виявився найгіршим

Нове дослідження показало, перехід на електронні сигарети, які не містять тютюну є абсолютно неефективними на шляху до відмови від куріння.

Нове дослідження електронних цигарок

Щоб оцінити, наскільки електронні сигарети корисні у відмові від "традиційного" куріння, вчені з Каліфорнійського університету скористалися даними великого національного дослідження за участю 13,6 тисячі американців.

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Усі вони були курцями, які нещодавно відмовилися від своєї звички й перейшли вейп. Протягом трьох років спостережного періоду учасники тричі на рік проходили опитування, де розповідали про свої зміни.

Електринні цигарки не допомагають кинути курити

Після другого року спостережень з’ясувалося, що приблизно 50% добровольців повністю відмовилися від тютюнових сигарет. Однак відмовитись від усіх видів куріння, включаючи вейпінг, змогли лише 41,5% добровольців.

Найбільшим відкриттям було те, що вейпінг виявився найменш ефективним способом відмови від куріння – ймовірність повернутися до класичних цигарок була на 8,5% вищою порівняно з іншими методами (нікотиновими пластирами, медикаментозною терапією та ін.).

Якби перехід на електронні сигарети був життєздатним способом кинути курити, то у тих, хто це зробив, було б набагато менше рецидивів. Ми не знайшли цьому доказів,

– розповів провідний автор дослідження Джон Пірс (John Pierce).

Раніше вчені виявили зв'язок куріння електронних сигарет та погіршення когнітивних здібностей у підлітків. Чим раніше людина починала курити або вейпити, тим суттєвішим був зв'язок. Найчастіше про неї повідомляли ті, хто розпочав у віці від 8 до 13 років.