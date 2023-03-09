Популярный способ бросить курить оказался худшим

Новое исследование показало, что переход на электронные сигареты, не содержащие табака, абсолютно неэффективны на пути к отказу от курения.

Новое исследование электронных сигарет

Чтобы оценить, насколько электронные сигареты полезны в отказе от "традиционного" курения, ученые из калифорнийского университета воспользовались данными крупного национального исследования с участием 13,6 тысячи американцев.

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Все они были курильщиками, которые недавно отказались от своей привычки и перешли вейп. В течение трех лет наблюдательного периода участники трижды в год проходили опрос, где рассказывали о своих изменениях.

Электрические папиросы не помогают бросить курить

После второго года наблюдений выяснилось, что около 50% добровольцев полностью отказались от табачных сигарет. Однако отказаться от всех видов курения, включая вейпинг, смогли только 41,5% добровольцев.

Наибольшим открытием было то, что вейпинг оказался наименее эффективным способом отказа от курения – вероятность вернуться к классическим сигаретам была на 8,5% выше по сравнению с другими методами (никотиновыми пластырями, медикаментозной терапией и др.).

Если бы переход на электронные сигареты был жизнеспособным способом бросить курить, то у тех, кто это сделал, было бы гораздо меньше рецидивов. Мы не нашли этому доказательств,

– рассказал ведущий автор исследования Джон Пирс (John Pierce).

Ранее ученые обнаружили связь курения электронных сигарет и ухудшение когнитивных способностей у подростков. Чем раньше человек начинал курить или вейпить, тем существеннее была связь. Чаще о ней сообщали начавшие в возрасте от 8 до 13 лет.