Як використання смартфонів та планшетів впливає на поведінку дітей: нові дані

Діти все більше користуються різними ґаджетами, тому так важливо досліджувати їхній вплив. Нова робота показала, чи сприяє активне використання таких пристроїв до неправильного управління емоціями у дітей.

Нове дослідження впливу ґаджетів

Під час трирічного поздовжнього дослідження, яке опублікували в JAMA Pediatrics, вчені спостерігали за 315 дітьми віком від 3,5 до 5,5 років. Батьки фіксували, як часто їхні діти використовували планшети і як це впливало на їхню поведінку, зокрема, на вираження гніву та розчарування у повсякденних ситуаціях.

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Планшети впливають на поведінку дітей

Виявилося, що з віком час, проведений дітьми з планшетами, неухильно зростав: з 55 хвилин на день у 3,5 роки до години на день вже до 5,5 років. Дослідники виявили, що збільшення часу використання планшета на 73 хвилини у віці 3,5 року призводило до помітного зростання проявів гніву та розчарування у 4,5 роки.

Діти, які у віці 4,5 року частіше виявляли негативні емоції, у 5,5 років ще більше збільшували час використання планшета.

Дизайн дослідження дозволив порівнювати кожну дитину саму з собою. Це означає, що діти були власним базовим контролем, що не дозволяє іншим факторам, таким як індивідуальні відмінності (наприклад, стать і темперамент дитини) або відмінності в якості сімейного середовища або соціально-економічному статусі, спотворювати результати аналізу.

Висновки дослідження наголошують на важливості уважного ставлення батьків до користування планшетами їхніми дітьми на ранніх етапах розвитку. Важливо уникати застосування планшетів як спосіб заспокоєння дітей, особливо для тих, хто вже має складнощі з регуляцією емоцій.