Как использование смартфонов и планшетов влияет на поведение детей: новые данные

Дети все больше пользуются различными гаджетами, поэтому так важно исследовать их влияние. Новая работа показала, способствует ли активное использование таких устройств к неправильному управлению эмоциями у детей.

Новое исследование влияния гаджетов

Во время трехлетнего продольного исследования, которое опубликовали в JAMA Pediatrics, ученые наблюдали за 315 детьми в возрасте от 3,5 до 5,5 лет. Родители фиксировали, как часто их дети использовали планшеты и как это влияло на их поведение, в частности, на выражение гнева и разочарования в повседневных ситуациях.

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Планшеты влияют на поведение детей

Оказалось, что с возрастом время, проведенное детьми с планшетами, неуклонно росло: с 55 минут в день в 3,5 года до часа в день уже к 5,5 годам. Исследователи обнаружили, что увеличение времени использования планшета на 73 минуты в возрасте 3,5 года приводило к заметному росту проявлений гнева и разочарования в 4,5 года.

Дети, которые в возрасте 4,5 года чаще проявляли негативные эмоции, в 5,5 лет еще больше увеличивали время использования планшета.

Дизайн исследования позволил сравнивать каждого ребенка одного с собой. Это означает, что дети были собственным базовым контролем, что не позволяет другим факторам, таким как индивидуальные различия (например, пол и темперамент ребенка) или различия в качестве семейной среды или социально-экономическом статусе, искажать результаты анализа.

Выводы исследования подчеркивают важность внимательного отношения родителей к пользованию планшетами их детьми на ранних этапах развития. Важно избегать применения планшетов как способ успокоения детей, особенно для тех, кто уже имеет сложности с регуляцией эмоций.