Кріпатура після навантажень: чому виникає та як побороти

Деяке неприємне відчуття у м'язах після інтенсивного заняття спортом – це звичне явище. Воно найчастіше виникає, якщо ви тільки почали займатися новим видом фізичної активності або в процесі тренування вийшли за межі свого звичайного режиму.

Що таке кріпатура

Припустимо, що ви вчора вперше спробували кататися на гірських лижах. Це було неймовірно весело, але сьогодні ваше тіло, особливо ноги, відчувають невеликий біль. Вони буквально болять так, ніби ви провели всю ніч, розвантажуючи вагони з лижами та сноубордами, а не каталися на лижах.

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Ці відкладені м'язові болі, або кріпатура, – це звичайна реакція нашого організму на фізичні навантаження, особливо якщо це навантаження було для вас незвичайним або якщо ви вирішили виконати більше підходів у тренажерному залі або використовувати важчі гантелі. Ці неприємні відчуття можуть зберігатися від 2 до 5 днів і зазвичай не потребують спеціального лікування.

Як з'являється кріпатура

Існує поширений міф, що біль у м'язах після тренування викликає накопичення молочної кислоти під час фізичної активності. Так, молочна кислота дійсно виробляється, поки ви займаєтеся, наприклад, присіданнями зі штангою, але дослідження показують, що молочна кислота швидко виводиться з м'язів, і вона не встигає пошкодити клітини та викликати біль.

Сучасні вчені тепер дотримуються думки, що кріпатура у м'язах після тренування викликана мікротравмами – невеликі розриви м'язових волокон. Це, загалом, навіть добре, оскільки процес відновлення цих мікротравм призводить до росту та зміцнення м'язів.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Важливо пам'ятати, що мікротравми – це не те саме, що й повноцінні травми. Якщо ви відчуваєте сильний біль у м'язах, це може бути ознакою серйознішої проблеми. Ось список симптомів, за якими ви можете визначити, що у вас щось не так:

біль не зменшується протягом кількох днів;

збільшується чутливість;

в ділянці болю виникає набряк;

з'являються синці чи гематоми;

відчуваєте зменшення рухливості.

Як полегшити біль від кріпатури

Не вдасться повернути час тому і відмовитися від активного проведення часу, але це і не потрібно: через кілька днів біль мине, а приємні спогади залишаться. Однак, можна полегшити болючі відчуття такими способами:

легка розминка;

застосування льоду або ванна з теплою водою – вибирайте те, що краще діє для вас;

масаж болючих ділянок;

випити безрецептурного знеболювального, якщо біль заважає займатися звичними справами;

більше відпочивайте.

Наступного разу, коли ви вирішите освоїти гори або тренажерний зал, не забудьте про розминку перед тренуванням і завершіть його легкою розтяжкою.