Крепатура после нагрузок: почему возникает и как побороть

Некоторые неприятные ощущения в мышцах после интенсивного занятия спортом – это привычное явление. Оно чаще всего возникает, если вы только начали заниматься новым видом физической активности или в процессе тренировки вышли за пределы своего обычного режима.

Что такое крепатура

Предположим, что вы впервые попытались кататься на горных лыжах. Это было невероятно весело, но сегодня ваше тело, особенно ноги, испытывают небольшую боль. Они буквально болят, будто вы провели всю ночь, разгружая вагоны с лыжами и сноубордами, а не катались на лыжах.

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Эти отложенные мышечные боли, или крепатура – это обычная реакция нашего организма на физические нагрузки, особенно если эта нагрузка была для вас необычной или если вы решили выполнить больше подходов в тренажерном зале или использовать более тяжелые гантели. Эти неприятные ощущения могут сохраняться от 2 до 5 дней и обычно не нуждаются в специальном лечении.

Как появляется крепатура

Существует распространенный миф, что боли в мышцах после тренировки вызывают накопление молочной кислоты во время физической активности. Да, молочная кислота действительно производится, пока вы занимаетесь, например, приседаниями со штангой, но исследования показывают, что молочная кислота быстро выводится из мышц, и она не успевает повредить клетки и вызвать боль.

Современные ученые теперь придерживаются мнения, что крепатура в мышцах после тренировки вызвана микротравмами – небольшие разрывы мышечных волокон. Это, в общем-то, даже хорошо, поскольку процесс восстановления этих микротравм приводит к росту и укреплению мышц.

Когда нужно обратиться к врачу

Важно помнить, что микротравмы – это не то же, что и полноценные травмы. Если вы чувствуете сильную боль в мышцах, это может являться признаком более серьезной проблемы. Вот список симптомов, по которым вы можете определить, что у вас что-то не так:

боль не уменьшается в течение нескольких дней;

увеличивается чувствительность;

в области боли возникает отек;

появляются кровоподтеки или гематомы;

чувствуете уменьшение подвижности.

Как облегчить боль от крепатуры

Не удастся вернуть время назад и отказаться от активного времяпрепровождения, но это и не нужно: через несколько дней боль пройдет, а приятные воспоминания останутся. Однако, можно облегчить болезненные ощущения следующими способами:

легкая разминка;

применение льда или ванночка с теплой водой – выбирайте то, что лучше действует для вас;

массаж болезненных участков;

выпить безрецептурного обезболивающего, если боль мешает заниматься привычными делами;

больше отдыхайте.

В следующий раз, когда вы решите освоить горы или тренажерный зал, не забудьте о разминке перед тренировкой и завершите ее легкой растяжкой.