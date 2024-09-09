"Чудодійний" препарат "Оземпік", який використовують для схуднення, має страшний побічний ефект

Дослідження показало, що препарат "Оземмпік" підвищує ризик самогубства. А особливо небезпечне поєднання семаглутиду (активного компонента препарату) з антидепресантами, тоді ймовірність виникнення суїцидальних думок зростає у чотири рази.

Нове дослідження семаглутиду

Вчені зі Швейцарії, США та Італії проаналізували дані, зібрані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які включали інформацію про побічні ефекти лікарських засобів, зареєстрованих у 140 країнах.

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Один з авторів дослідження доктор Георгіос Схорецанітіс (Georgios Schoretsanitis) зазначив, що особливу увагу приділили повідомленням про суїцидальні думки у пацієнтів, які приймають семаглутид та подібний препарат ліраглутид.

Небезпечна побічна дія "Оземпіку"

За результатами аналізу з'ясувалося, що пацієнти, які приймають препарати на основі семаглутиду, на 45% частіше зустрічалися із суїцидальними думками порівняно з тими, хто використовував інші ліки для лікування діабету та надмірної ваги.

У ситуаціях, коли семаглутид застосовувався у поєднанні з антидепресантами, ризик виникнення думок про самоушкодження зростав у кілька разів.

Важливість дослідження

Вчені висловили стурбованість у зв'язку з підвищенням популярності "Оземпіка" як засобу зниження ваги, що призвело до формування "чорного ринку" цього препарату. У зв'язку з цим вони закликають регулюючі органи активізувати зусилля щодо боротьби з незаконною торгівлею та інформування громадськості про потенційні небезпеки неконтрольованого використання семаглутиду.

Проте автори дослідження визнають, що їхні висновки можуть бути обмежені через те, що дані ВООЗ ґрунтуються на самостійних звітах пацієнтів та лікарів, а також відсутня інформація про тривалість лікування. Попри це, вони наголошують на необхідності обережності при призначенні семаглутиду, особливо для пацієнтів з депресивними розладами.