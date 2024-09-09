"Чудодейственный" препарат "Оземпик", который используют для похудения, имеет страшный побочный эффект

Исследование показало, что препарат "Оземмпик" повышает риск самоубийства. А особенно опасно сочетание семаглутида (активного компонента препарата) с антидепрессантами, тогда вероятность возникновения суицидальных мыслей возрастает в четыре раза.

Новое исследование семаглутида

Ученые из Швейцарии, США и Италии проанализировали данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения, которые включали информацию о побочных эффектах лекарственных средств, зарегистрированных в 140 странах.

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Один из авторов исследования доктор Георгиос Схорецанитис (Georgios Schoretsanitis) отметил, что особое внимание уделили сообщениям о суицидальных мыслях у пациентов, принимающих семаглутид и подобный препарат лираглутид.

Опасное побочное действие "Оземпика"

По результатам анализа выяснилось, что пациенты, принимающие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще встречались с суицидальными мыслями по сравнению с теми, кто использовал другие лекарства для лечения диабета и избыточного веса.

В ситуациях, когда семаглутид применялся в сочетании с антидепрессантами, риск возникновения мыслей о самоповреждении возрастал в несколько раз.

Важность исследования

Ученые выразили обеспокоенность в связи с повышением популярности "Оземпика" как средства снижения веса, что привело к формированию "черного рынка" этого препарата. В связи с этим они призывают регулирующие органы активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей и информированию общественности о потенциальных опасностях неконтролируемого использования семаглутида.

Однако авторы исследования признают, что их выводы могут быть ограничены из-за того, что данные ВОЗ основываются на самостоятельных отчетах пациентов и врачей, а также отсутствует информация о продолжительности лечения. Несмотря на это, они подчеркивают необходимость осторожности при назначении семаглутида, особенно для пациентов с депрессивными расстройствами.