Побачив в TikTok і запхав у себе: хірурги вилучили з 8-річного хлопчика конструктор і дріт

Деталь конструктора та металевий дріт опинилися у товстому кишківнику восьмирічного хлопчика після перегляду TikTok відео. Дитину успішно прооперували та вилучило сторонні предмети.

Хлопчик вставив ці предмети через анальний прохід. Сторонні елементи були у сигмоподібній кишці, повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".

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Видалення сторонніх предметів

Батьки звернулися до приймального відділення лікарні через чужорідні тіла в анусі дитини. Під час огляду лікарі виявили металевий дріт та деталь конструктора. Ці сторонні предмети пошкодили слизову оболонку. Але під час хірургічного втручання медики їх успішно видалили.

У разі пошкодження сигмоподібної чи прямої кишки гострим предметом, дефект можна хірургічно виправити упродовж шести годин, тобто зашити рану. Якщо сторонній предмет знаходиться у товстій кишці довше цього часу і є перфорація, операція потребує створення штучного ануса на передній стінці живота та подальшим тривалим лікуванням з відновлення товстої кишки

– пояснила дитячий хірург Оксана Горбач.

Як уникнути таких випадків

Медики підкреслюють велику небезпеку подібних дій. Існує ризик розвитку калового перитоніту ( виникає внаслідок наявності калу в порожнині очеревини).

"Як правило, діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби привертати увагу до себе або ж виразити якийсь протест. У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok," – додав дитячий хірург Назар Гаврилишин.

Медики закликають батьків приділяти увагу контенту, який переглядає їхня дитина та уважно стежити за її психологічним станом для своєчасного виявлення потенційних проблем.