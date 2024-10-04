Увидел в TikTok и запихнул в себя: хирурги изъяли из 8-летнего мальчика конструктор и проволоку

Деталь конструктора и металлическая проволока оказались в толстом кишечнике восьмилетнего мальчика после просмотра TikTok видео. Ребенка успешно прооперировали и изъяли посторонние предметы.

Мальчик вставил эти предметы через анальный проход. Посторонние элементы были в сигмовидной кишке, сообщает Центр детской медицины. Больница "Охматдет".

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Удаление инородных предметов

Родители обратились в приемное отделение больницы из-за инородных тел в анусе ребенка. При осмотре врачи обнаружили металлическую проволоку и деталь конструктора. Эти инородные предметы повредили слизистую оболочку. Но во время хирургического вмешательства медики их успешно удалили.

В случае повреждения сигмовидной или прямой кишки острым предметом, дефект можно хирургически исправить в течение шести часов, то есть зашить рану. Если инородное тело находится в толстой кишке дольше этого времени и есть перфорация, операция требует создания искусственного ануса на передней стенке живота и последующим длительным лечением по восстановлению толстой кишки

– объяснила детский хирург Оксана Горбач.

Как избежать таких случаев

Медики подчеркивают большую опасность подобных действий. Существует риск развития калового перитонита ( возникает вследствие наличия кала в полости брюшины).

"Как правило, дети школьного возраста делают такие вещи сознательно, чтобы привлекать внимание к себе или же выразить какой-то протест. В этом случае парень объяснил, что сделал такое после просмотра видео в TikTok," – добавил детский хирург Назар Гаврилишин.

Медики призывают родителей уделять внимание контенту, который просматривает их ребенок и внимательно следить за его психологическим состоянием для своевременного выявления потенциальных проблем.