Що таке роздільне харчування та чи приносить воно користь
Джерело:Healthline
Ідея роздільного харчування у тому, що деякі продукти поєднуються один з одним добре, а інші – погано. При цьому вважається, що неправильне поєднання продуктів може призвести до проблем із травленням та здоров'ям загалом.
Вперше думка про сумісність продуктів виникла в аюрведичному вченні у Стародавній Індії. На початку XX століття вона відродилася у популярній концепції роздільного харчування, або дієті Хея.
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Поділ харчів в роздільному харчуванні
Послідовники цієї дієти вважають, що вся їжа поділяється на групи:
- крохмалисті продукти – хліб, макарони, картопля, рис та інші крупи;
- білкові продукти – м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти;
- джерела жирів – авокадо, рослинні олії, вершкове масло, вершки;
- некрохмалисті овочі – морква, огірки, спаржа, капуста, часник;
- фрукти.
Фрукти додатково поділяються на:
- кислотні – всі цитрусові, ананаси, гранати;
- слабокислотні – ягоди, яблука, персики, груші;
- солодкі – банани, фініки, чорнослив, сухофрукти;
- дині та кавуни.
Міфи про поєднання харчів
Закони роздільного харчування можуть трохи змінюватись, проте найбільш поширені заборони на такі поєднання:
- крохмалисті продукти та білки;
- жири та білки;
- рослинні та тваринні білки;
- крохмалисті та кислотні продукти;
- фрукти та овочі.
Фрукти, особливо дині, і молочні продукти, особливо молоко, можна вживати лише на голодний шлунок. Цукор потрібно їсти окремо від решти груп продуктів.
Як насправді
Співвідношення білків, жирів та вуглеводів у раціоні може широко варіювати залежно від харчових звичок, поширених у тій чи іншій культурі. Однак наш організм у будь-якому випадку пристосований до перетравлення їжі, що одночасно складається з цих макронутрієнтів.
Крім того, поділ продуктів на чіткі групи є досить штучним. У крупах є не лише вуглеводи, а й невелика кількість білка. Навіть у пісному м'ясі є не тільки білок, а й трохи жирів.
Оселедець з молоком теж можна. Багато людей не дотримуються принципів роздільного харчування, але все одно намагаються уникати певних поєднань продуктів: молоко та оселедець, молоко та солоні огірки, молоко та диня.
Найчастіше у таких парах фігурує молоко чи молочні продукти. Можливо, скарги на здуття живота і діарею після їхнього вживання пов'язані з непереносністю молочного цукру – лактози, а не з продуктами, що не поєднуються.