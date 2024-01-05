На Закарпатті пацюк вкусив немовля: батьки негайно викликали швидку

10-місячне немовля на Закарпатті вкусив гризун. Батьки знаючи про небезпеку зараження лептоспірозом, негайно викликали швидку.

Про інцидент у селищі Середнє Закарпатської області розповіли лікарі бригади "швидкої". Зазначають, що після того, як до них надійшов виклик, медики вирушили оглянути немовля.

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"Перелякана мама з дитиною вже очікували медиків на вулиці. Зі слів матері, гризун вкусив дитину за мізинець", – ідеться у повідомленні.

Лікар обробив місце укусу, було вирішено перевезти хлопчика у супроводі матері до травмпункту Ужгородської ЦМКЛ.

Чим небезпечний укус пацюка

Зазначають, що медики проявили пильність, бо внаслідок подібних інцидентів можливе зараження лептоспірозом.

Довідка. Минулого року на Закарпатті фіксували різке збільшення кількості випадків зараження цим небезпечним захворюванням.

Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок та печінки, менінгіту чи навіть смерті. Інкубаційний період – від 2 днів до 4 тижнів після зараження.

Крім того, лікарі попереджають, що цю хворобу складно діагностувати, бо симптоми схожі на прояви інших захворювань – зокрема, можуть нагадувати грип чи застуду.

Лептоспіроз лікують антибіотиками. При підозрі на захворювання лікування слід розпочати якнайшвидше.

До слова, у жовтні 2023 року у Рівному помер 57-річний чоловік унаслідок інфікування лептоспірозом. Це перший летальний випадок за останні 7 років. Чоловік, імовірно, інфікувався через немиті овочі.