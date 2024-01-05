На Закарпатье крыса укусила младенца: родители немедленно вызвали скорую
Источник:"103 Закарпатье"
10-месячный младенец в Закарпатье укусил грызун. Родители зная об опасности заражения лептоспирозом, немедленно вызвали скорую.
Об инциденте в поселке Среднее Закарпатской области рассказали врачи бригады "скорой". Отмечают, что после того, как к ним пришел вызов, медики отправились осмотреть младенца.
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"Испугнувшаяся мама с ребенком уже ожидали медиков на улице. По словам матери, грызун укусил ребенка за мизинец", – говорится в сообщении.
Врач обработал место укуса, было решено перевезти мальчика в сопровождении матери в травмпункт Ужгородской ЦГКБ.
Чем опасен укус крысы
Отмечают, что медики проявили бдительность, потому что в результате подобных инцидентов возможно заражение лептоспирозом.Справка. В прошлом году в Закарпатье фиксировали резкое увеличение количества случаев заражения этим опасным заболеванием.
Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек и печени, менингиту или даже смерти. Инкубационный период – от 2 дней до 4 недель после заражения.
Кроме того, врачи предупреждают, что эту болезнь сложно диагностировать, потому что симптомы похожи на проявления других заболеваний – в частности, могут напоминать грипп или простуду.
Лептоспироз лечат антибиотиками. При подозрении на заболевание лечение следует начать как можно быстрее.
К слову, в октябре 2023 года в Ровно умер 57-летний мужчина в результате инфицирования лептоспирозом. Это первый летальный случай за последние 7 лет. Мужчина, вероятно, инфицировался из-за немытых овощей.