На Закарпатье крыса укусила младенца: родители немедленно вызвали скорую

10-месячный младенец в Закарпатье укусил грызун. Родители зная об опасности заражения лептоспирозом, немедленно вызвали скорую.

Об инциденте в поселке Среднее Закарпатской области рассказали врачи бригады "скорой". Отмечают, что после того, как к ним пришел вызов, медики отправились осмотреть младенца.

Смотрите также Может ли плазмоферез вылечить аллергию

"Испугнувшаяся мама с ребенком уже ожидали медиков на улице. По словам матери, грызун укусил ребенка за мизинец", – говорится в сообщении.

Врач обработал место укуса, было решено перевезти мальчика в сопровождении матери в травмпункт Ужгородской ЦГКБ.

Чем опасен укус крысы

Отмечают, что медики проявили бдительность, потому что в результате подобных инцидентов возможно заражение лептоспирозом.

Справка. В прошлом году в Закарпатье фиксировали резкое увеличение количества случаев заражения этим опасным заболеванием.

Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек и печени, менингиту или даже смерти. Инкубационный период – от 2 дней до 4 недель после заражения.

Кроме того, врачи предупреждают, что эту болезнь сложно диагностировать, потому что симптомы похожи на проявления других заболеваний – в частности, могут напоминать грипп или простуду.

Лептоспироз лечат антибиотиками. При подозрении на заболевание лечение следует начать как можно быстрее.

К слову, в октябре 2023 года в Ровно умер 57-летний мужчина в результате инфицирования лептоспирозом. Это первый летальный случай за последние 7 лет. Мужчина, вероятно, инфицировался из-за немытых овощей.