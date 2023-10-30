Рівненський центр контролю та профілактики захворювань зафіксував, що імовірною причиною зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, забруднених випорожненнями заражених мишей.

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Чоловік був госпіталізований до лікарні з ознаками жовтяниці. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу, але це не допомогло його врятувати.

Чоловік помер через важкий перебіг лептоспірозу.

Лептоспіроз – що це? Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Leptospira. У ЦГЗ наголошують, що без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку). Захворювання може призвести до смерті. Бактерія, яка власне провокує лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

Випадки лептоспірозу

У цьому році на Рівненщині уже було зафіксовано чотири випадки лептоспірозу в Дубенському та Рівненському районах. Втім, останній летальний випадок унаслідок інфікування лептоспірозом, реєстрували у 2016 році.

Лікарі закликали українців відповідально ставитись до свого здоров'я і у разі виявлення перших симптомів, як-от лихоманка, м'язовий біль, почервоніння очей та збільшення лімфатичних вузлів, – негайно зверніться до лікаря.