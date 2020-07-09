В Одеській області жертвою коронавірусу став літній чоловік, у якого не було ознак захворювання. У чоловіка були супутні хронічні захворювання.

В облдержадміністрації виданню повідомили, що помер чоловік 1941 року народження, який мешкав в Лиманці Овідіопольського району, пише Думська.

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Чоловік був інвалідом 2 групи з ушкодженнями центральної нервової і серцево-судинної систем,

– повідомили в ОДА.

Хвороба протікала у нього безсимптомно, чоловік перебував на самоізоляції, заразившись, ймовірно, від дружини.

Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

Станом на 9 липня в Одеській області зафіксували 2052 випадків коронавірусної хвороби.

Як відомо, на вихідних 27 – 28 червня на пляжах та клубах Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників, що є порушенням карантину. Контролювати це повинні органи місцевого самоврядування.

За даними головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, поки немає даних, скільки людей поїхали з Одеси хворими на COVID-19. Потрібно, щоб пройшов певний період часу. Адже в коронавірусної хвороби є інкубаційний період, який триває 14 днів.

МОЗ потім ретроспективно проаналізує випадки захворювання на території України, аби вияснити, скільки з інфікованих було на відпочинку. І визначити, чи пов’язаний випадок коронавірусної хвороби з відпочинком в Одесі, чи ні.