Страждає талія та не тільки: знайшли новий негативний вплив куріння

Багато курців виправдовують свою звичку страхом перед набором ваги у разі відмови від цигарок. Ймовірно, їх здивує новий науковий висновок, який стверджує, що куріння може сприяти накопиченню черевного жиру, зокрема особливо небезпечний для здоров'я, вісцеральний.

Порівняно з тими, хто не курить, курці зазвичай мають меншу вагу, однак у них більше жирових відкладень в області живота, включаючи внутрішній або вісцеральний жир.

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Він вважається найбільш небезпечним типом жирової тканини через його глибоке розташування в організмі, де він генерує токсини, що провокують хронічні запалення, підвищення рівня глюкози в крові та пошкодження судин. Все це може призвести до розвитку кардіоваскулярних захворювань, діабету, інсульту та деменції.

Нове дослідження куріння

У свіжому дослідженні вчені з Копенгагенського університету підтвердили, що куріння може сприяти збільшенню відкладень нездорового жиру. Для оцінки причинно-наслідкового зв'язку між курінням і накопиченням жиру дослідники застосували метод менделівської рандомізації та аналізували дані сукупності раніше проведених досліджень, що містять інформацію про людей, що курять, і розподіл жиру в їхніх тілах.

Використовуючи бази генетичних даних, дослідники однозначно визначили гени, які належать до куріння та розподілу жиру в організмі, а потім простежили, як люди, які несуть ці гени, схильні до жирових відкладень. Дослідники також врахували інші фактори, такі як споживання алкоголю та соціально-економічний стан.

Куріння сприяє накопиченню небезпечного жиру

Висновки роботи свідчать про те, що початок куріння та збереження цієї звички можуть призвести до накопичення жиру в ділянці живота. Аналіз показав, що в основному це вісцеральний жир.

Медики відзначили, що колишні дослідження були схильні до спотворень, і тому використовували вдосконалений дизайн, заснований на даних про генетичні варіації. Це дозволило суттєво скоротити та контролювати можливі фактори. Дослідники побачили, що куріння, мабуть, призводить до накопичення жиру незалежно від соціально-економічного статусу, вживання алкоголю, наявності синдрому дефіциту уваги або схильності до ризикованої поведінки.

Згідно з висновками дослідження, відмова від куріння може допомогти у скороченні шкідливого жиру. Це підтверджується й іншими дослідженнями, зокрема, корейськими вченими було виявлено, що ризик розвитку всіх видів раку у тих, хто кинув курити, на 17% нижчий, ніж в активних курців.