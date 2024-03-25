Страдает талия и не только: нашли новое негативное влияние курения

Многие курильщики оправдывают свою привычку страхом перед набором веса в случае отказа от сигарет. Вероятно, их удивит новое научное заключение, утверждающее, что курение может способствовать накоплению брюшного жира, в частности особо опасного для здоровья, висцерального.

По сравнению с теми, кто не курит, курильщики обычно имеют меньший вес, однако у них больше жировых отложений в области живота, включая внутренний или висцеральный жир.

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Он считается наиболее опасным типом жировой ткани из-за его глубокого расположения в организме, где он генерирует токсины, провоцирующие хронические воспаления, повышение уровня глюкозы в крови и повреждение сосудов. Все это может привести к развитию кардиоваскулярных заболеваний, диабета, инсульта и деменции.

Новое исследование курения

В свежем исследовании ученые из Копенгагенского университета подтвердили, что курение может способствовать увеличению отложений нездорового жира. Для оценки причинно-следственной связи между курением и накоплением жира исследователи применили метод менделевской рандомизации и анализировали данные совокупности ранее проведенных исследований, содержащих информацию о людях, курящих, и распределение жира в их телах.

Используя базы генетических данных, исследователи однозначно определили гены, которые относятся к курению и распределению жира в организме, а затем проследили, как люди, которые несут эти гены, склонны к жировым отложениям. Исследователи также учли другие факторы, такие как потребление алкоголя и социально-экономическое положение.

Курение способствует накоплению опасного жира

Выводы работы свидетельствуют о том, что начало курения и сохранение этой привычки могут привести к накоплению жира в области живота. Анализ показал, что в основном это висцеральный жир.

Медики отметили, что прежние исследования были подвержены искажениям, и поэтому использовали усовершенствованный дизайн, основанный на данных о генетических вариациях. Это позволило существенно сократить и контролировать возможные факторы. Исследователи увидели, что курение, видимо, приводит к накоплению жира независимо от социально-экономического статуса, употребления алкоголя, наличия синдрома дефицита внимания или склонности к рискованному поведению.

Согласно выводам исследования, отказ от курения может помочь в сокращении вредного жира. Это подтверждается и другими исследованиями, в частности, корейскими учеными было обнаружено, что риск развития всех видов рака у тех, кто бросил курить, на 17% ниже, чем у активных курильщиков.