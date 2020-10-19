У Харкові заявили, що, попри червону зону, місто не зупинятиме громадський транспорт, у звичному режимі працюватимуть також усі продовольчі ринки, ТРЦ та магазини. Школярів відправлять на канікули, а дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу. Наші журналісти опитали громадян і розповіли, як сприймають потрапляння їхнього міста до червоної зони й чи всі дотримуються рекомендацій.

До теми Детально про COVID-19 в Україні: усе про випадки зараження

Про ситуацію у лікарнях на Харківщині

За її словами, лікарні області та міста переповнені. В медзакладах заповнені навіть приставні ліжка. Цю ситуацію намагаються вирішити – долучити до лікарень, які приймають хворих на COVID-19 ще кілька корпусів інших медзакладів.

Довідка. Зараз на Харківщині хворіє приблизно 20 тисяч людей. За добу захворіли 595 людей. Відомо, що 5 618 хворих вже одужали, а 445 пацієнтів померли під час перебігу хвороби.

Порушення карантину

Разом із тим, харків'яни продовжують порушувати карантинні заходи. Це помітно просто на вулицях – усі без масок по місту та у транспорті, не дотримуються соціальної дистанції.

Маскового режиму ніхто не дотримується. Навіть ті, хто хворіє, ходять на роботу, в дитсадки,

– зазначила харків'янка Влада.

Обмеження в місті

Якщо порівнювати нові обмеження щодо червоної зони та карантин, який був влітку, то в життя харків'ян майже нічого не змінилося. Єдине, що заклади харчування та ТРЦ закриватимуться о 20 вечора. Це всі обмеження, які відчує регіон.

Від сьогодні школи пішли на карантин, вони повернуться до навчання 2 листопада. Дитячі садочки продовжують працювати.

Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Детальніше дивіться у відео журналістів 24 каналу: