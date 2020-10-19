(Не)жорсткий карантин: чи дотримуються харків'яни обмежень через COVID-19
У Харкові заявили, що, попри червону зону, місто не зупинятиме громадський транспорт, у звичному режимі працюватимуть також усі продовольчі ринки, ТРЦ та магазини. Школярів відправлять на канікули, а дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
Про це розповіла кореспондентка 24 каналу. Наші журналісти опитали громадян і розповіли, як сприймають потрапляння їхнього міста до червоної зони й чи всі дотримуються рекомендацій.
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Про ситуацію у лікарнях на Харківщині
За її словами, лікарні області та міста переповнені. В медзакладах заповнені навіть приставні ліжка. Цю ситуацію намагаються вирішити – долучити до лікарень, які приймають хворих на COVID-19 ще кілька корпусів інших медзакладів.
Порушення карантину
Разом із тим, харків'яни продовжують порушувати карантинні заходи. Це помітно просто на вулицях – усі без масок по місту та у транспорті, не дотримуються соціальної дистанції.
Маскового режиму ніхто не дотримується. Навіть ті, хто хворіє, ходять на роботу, в дитсадки,
– зазначила харків'янка Влада.
Обмеження в місті
Якщо порівнювати нові обмеження щодо червоної зони та карантин, який був влітку, то в життя харків'ян майже нічого не змінилося. Єдине, що заклади харчування та ТРЦ закриватимуться о 20 вечора. Це всі обмеження, які відчує регіон.
Від сьогодні школи пішли на карантин, вони повернуться до навчання 2 листопада. Дитячі садочки продовжують працювати.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу