Нерегулярний цикл у жінок збільшує ризики поширеного захворювання

Жінки, які мають проблеми з менструальним циклом, ввійшли в групу захворювань, які є найчастішою причиною смертності у світі.

Вчені з Нанфанської лікарні Південного медичного університету в провінції Гуандун, Китай, з'ясували, що жінки з нерегулярним циклом мають підвищений ризик розвитку низки хвороб серця і судин.

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Серцево-судинні захворювання є головною причиною смерті у світі. У 2020 році близько 19,1 мільйона людей у всьому світі померли саме через серцево-судинні захворювання або внаслідок катастроф, включно з коронарною хворобою серця, інфарктом, серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь.

Причому, показники смертності від цих станів відрізняються залежно від статі – жінки вдвічі частіше помирають від серцевого нападу, ніж чоловіки.

Нерегулярний цикл і серцево-судинні захворювання

Тепер же з'ясувалось, що жінки з нерегулярним менструальним циклом перебувають у групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Вчені проаналізували дані більш ніж 58 000 жінок із біобанку Великої Британії.

Як проводили дослідження

Учасницям в середньому було 46 років, вони не мали в анамнезі серцево-судинних захворювань. У ході дослідження вони надали інформацію про тривалість своїх менструальних циклів.

За 12 років дослідники відзначили понад 1600 серцево-судинних подій серед усіх учасниць дослідження.

Що виявили вчені

Провівши подальший аналіз, учені виявили, що учасниці з менструальним циклом тривалістю менш як 21 день або понад 35 днів мали на 19% більший ризик серцево-судинних захворювань у порівнянні з жінками з нормальним менструальним циклом.

Учасниці з короткими циклами мали на 29% підвищений ризик серцево-судинного захворювання, тоді як довгий цикл збільшував ризик на 11%.

Вчені також виявили, що учасниці з короткими циклами мали на 38% більший ризик розвитку фібриляції передсердь. Ті, у кого були довгі цикли, мали на 30% більший ризик розвитку фібриляції передсердь.

Чому це важливо

Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин захворюваності та смертності у жінок у світі, наші результати допомагають підвищити обізнаність про те, що нерегулярні менструальні цикли можуть бути пов'язані з серцево-судинними захворюваннями,

— пояснює доктор Чжан.

Особливо важливим вчені вважають той факт, що їм вдалось встановити, що нерегулярні менструальні цикли мали суттєвий зв'язок із підвищеним ризиком розвитку фібриляції передсердь, оскільки раніше цей фактор був невідомим.

Дослідники також зауважили, що ці підвищені ризики серцево-судинних захворювань не залежали від інших чинників, включно з палінням, індексом маси тіла (ІМТ), рівнем холестерину та попередньою історією підвищеного артеріального тиску або цукрового діабету другого типу.