Нерегулярный цикл у женщин увеличивает риски распространенного заболевания

Женщины, имеющие проблемы с менструальным циклом, вошли в группу заболеваний, являющихся наиболее частой причиной смертности в мире.

Ученые из Нанфанской больницы Южного медицинского университета в провинции Гуандун, Китай, выяснили, что женщины с нерегулярным циклом имеют повышенный риск развития болезней сердца и сосудов.

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Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. В 2020 году около 19,1 миллиона человек во всем мире умерли именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний или вследствие катастроф, включая коронарную болезнь сердца, инфаркт, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий.

Причем показатели смертности от этих состояний отличаются в зависимости от пола – женщины вдвое чаще умирают от сердечного приступа, чем мужчины.

Нерегулярный цикл и сердечно-сосудистые заболевания

Теперь же выяснилось, что женщины с нерегулярным менструальным циклом находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые проанализировали данные более 58 000 женщин из биобанка Великобритании.

Как проводили исследования

Участницам в среднем было 46 лет, они не имели в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования они предоставили информацию о продолжительности своих менструальных циклов.

За 12 лет исследователи отметили более 1600 сердечно-сосудистых событий среди всех участников исследования.

Что обнаружили ученые

Проведя дальнейший анализ, ученые обнаружили, что участницы с менструальным циклом продолжительностью менее 21 дня или более 35 дней имели 19% больше риска сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с женщинами с нормальным менструальным циклом.

Участницы с короткими циклами имели на 29% повышенный риск сердечно-сосудистого заболевания, тогда как длительный цикл увеличивал риск на 11%.

Ученые также обнаружили, что участницы с короткими циклами имели на 38% больший риск развития фибрилляции предсердий. Те, у кого были длинные циклы, имели на 30% больший риск развития фибрилляции предсердий.

Почему это важно

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности у женщин в мире, наши результаты помогают повысить осведомленность о том, что нерегулярные менструальные циклы могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– объясняет доктор Чжан.

Особенно важным ученым считается тот факт, что им удалось установить, что нерегулярные менструальные циклы имели существенную связь с повышенным риском развития фибрилляции предсердий, поскольку ранее этот фактор был неизвестен.

Исследователи также отметили, что эти повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний не зависели от других факторов, включая курение, индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и предыдущую историю повышенного артериального давления или сахарного диабета второго типа.