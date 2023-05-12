Учені проаналізували МРТ і клінічні дані 6464 пацієнтів, госпіталізованих із гострим ішемічним інсультом. Дослідження тривало упродовж двох років.

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Результати показали, що пацієнти жіночої статі мали вищу тяжкість інсульту. Ба більше, вони виявили на 3,5% вищу ймовірність погіршення стану упродовж 3 тижнів і на 4,5% вищий ризик несприятливого результату упродовж 3 місяців після судинної катастрофи.

Кореляція була ще більш виражена у людей у віці 50 років і старше, і це було пов'язано з тим, що, згідно з дослідженням, частота стенозу середньої мозкової артерії та інфаркту мозку, що пошкоджує рухові нерви, у жінок приблизно на 5% вища.

Дослідження не тільки показало, що пацієнтки з інсультом мають важчі симптоми та гірший прогноз, але також показує, що це в основному пов'язано з біологічними відмінностями в області цереброваскулярного стенозу та локалізації інсульту,

— наголосили дослідники.

Вчені зауважили, що необхідні подальші дослідження, щоб розглянути інші біологічні механізми.