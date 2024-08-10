Неочікувано, але вино посилює дію середземноморської дієти, – дослідження

Вино є важливою складовою середземноморської дієти. Ці несподівані висновки підтвердили клінічні випробування, проведені в Іспанії.

Іспанський дослідник, професор Рамон Еструх починав свою кар'єру, зосереджуючись на шкоді алкоголю, а тепер переконує, що поєднувати вино із середземноморською дієтою корисно.

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Вино і середземноморська дієта

. Вже 7-ий рік поспіль середземноморську дієту визнали найздоровішою у світі за версією US News & World Report.

Професор Еструх зацікавився взаємозв'язком між вином, харчуванням і здоров'ям після того, як вивчав у громадській лікарні вплив алкоголю на організм, зокрема на серце і мозок. Він на власні очі побачив жахливі наслідки для здоров’я та суспільства від надмірного вживання алкоголю.

Професор Еструх вважає, що споживання помірних кількостей вина має очевидні переваги, особливо в поєднанні з середземноморською дієтою.

Середземноморська дієта може знижувати серцеві захворювання та інші хронічні захворювання. Основні компоненти дієти включають: бобові, овочі та велику кількість оливкової олії, а також рибу, йогурт та трохи м'яса. І, звичайно, – вино.

Вино містить поліфеноли

Професор розповів про J-криву – цікавий ефект, який спостерігали в багатьох дослідженнях, де люди, які споживають помірні рівні алкоголю, мали кращі показники здоров'я, ніж ті, хто або не вживали алкоголь, або пили занадто багато.

Дослідника цікавило, чи може цей ефкт бути заслугою поліфенолів – сполук, які є у вині.

Професор уже вивчав токсичну дію алкоголю на серцево-судинну систему. Зокрема, вплив основних продуктів харчування, включаючи алкоголь, на атеросклероз. Професор Еструх порівняв вплив спирту з впливом вина, і був здивований тим, що навіть етанол у низьких дозах добре впливає на деякі біомаркери, такі як окислювальний стрес і запалення. Але виявив, що вино краще за етанол, оскільки містить поліфеноли.

Подальші дослідження ще більше здивували

У 2003 році стартувало дослідження, яке мало на меті дослідити вплив середземноморської дієти на серцеві захворювання в людей із високим ризиком. У ньому взяли участь 7447 осіб віком від 55 до 80 років; 57% із них – жінки. Перша група дотримувалась середземноморської дієти з оливками першого віджиму, інша група – теж слідувала принципам середземноморськї дієти, але додатково отримувала порцію горіхів, і третя група – теж середземноморська дієта, але без будь-яких додатків.

Дослідження завершилося в 2010 році, а результати були опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

Основним висновком було те, що якщо ви дотримуєтесь традиційної середземноморської дієти, ви можете зменшити смертність від серцево-судинних захворювань на 30%.

. Професор Еструх є президентом Фонду досліджень вина та харчування (FIVIN) – некомерційної організації, яка займається вивченням впливу вина на здоров'я, заснована в 1992 році. Організація отримує кошти від урядів Каталонії та Іспанії, а також від виноробів.