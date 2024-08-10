Неожиданно, но вино усиливает действие средиземноморской диеты, – исследование

Вино является важной составляющей средиземноморской диеты. Эти неожиданные выводы подтвердили клинические испытания, проведенные в Испании.

Испанский исследователь, профессор Рамон Эструх начинал свою карьеру, сосредотачиваясь на вреде алкоголя, а теперь убеждает, что сочетать вино со средиземноморской диетой полезно.

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Вино и средиземноморская диета

. Уже 7-ый год подряд средиземноморскую диету признали самой здоровой в мире по версии US News & World Report.

Профессор Эструх заинтересовался взаимосвязью между вином, питанием и здоровьем после того, как изучал в общественной больнице влияние алкоголя на организм, в частности на сердце и мозг. Он воочию увидел ужасные последствия для здоровья и общества от чрезмерного употребления алкоголя.

Профессор Эструх считает, что потребление умеренных количеств вина имеет очевидные преимущества, особенно в сочетании со средиземноморской диетой.

Средиземноморская диета может снижать сердечные заболевания и другие хронические заболевания. Основные компоненты диеты включают: бобовые, овощи и большое количество оливкового масла, а также рыбу, йогурт и немного мяса. И, конечно, – вино.

Вино содержит полифенолы

Профессор рассказал о J-кривой – интересный эффект, который наблюдали во многих исследованиях, где люди, которые потребляют умеренные уровни алкоголя, имели лучшие показатели здоровья, чем те, кто или не употребляли алкоголь, или пили слишком много.

Исследователя интересовало, может ли этот эффект быть заслугой полифенолов – соединений, которые есть в вине.

Профессор уже изучал токсическое действие алкоголя на сердечно-сосудистую систему. В частности, влияние основных продуктов питания, включая алкоголь, на атеросклероз. Профессор Эструх сравнил влияние спирта с влиянием вина, и был удивлен тем, что даже этанол в низких дозах хорошо влияет на некоторые биомаркеры, такие как окислительный стресс и воспаление. Но обнаружил, что вино лучше этанола, поскольку содержит полифенолы.

Дальнейшие исследования еще больше удивили

В 2003 году стартовало исследование, которое имело целью исследовать влияние средиземноморской диеты на сердечные заболевания у людей с высоким риском. В нем приняли участие 7447 человек в возрасте от 55 до 80 лет; 57% из них – женщины. Первая группа придерживалась средиземноморской диеты с оливками первого отжима, другая группа – тоже следовала принципам средиземноморской диеты, но дополнительно получала порцию орехов, и третья группа – тоже средиземноморская диета, но без каких-либо дополнений.

Исследование завершилось в 2010 году, а результаты были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Основным выводом было то, что если вы придерживаетесь традиционной средиземноморской диеты, вы можете уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

. Профессор Эструх является президентом Фонда исследований вина и питания (FIVIN) – некоммерческой организации, которая занимается изучением влияния вина на здоровье, основана в 1992 году. Организация получает средства от правительств Каталонии и Испании, а также от виноделов.