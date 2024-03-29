Які небезпеки може мати оральний секс

Колись оральний секс був забороненою темою, але в наш час це поширена форма сексуальної активності. І це не може не тішити.

Різновиди орального сексу мають свої медичні назви: кунілінгус – пестощі піхви, вульви або клітора, феляція (або мінет) – пеніса, анілінгус – ануса.

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Однак оральний секс несе ризики для здоров'я обох партнерів, про що сьогодні й поговоримо.

Ризики орального сексу

Попри те, що від орального сексу не можна завагітніти, він все одно несе в собі можливість зараження ІПСШ та іншими інфекціями. Партнери більш схильні до ризику зараження, якщо:

не використовують бар'єрний захист – зовнішні та внутрішні презервативи;

у роті є порізи, виразки;

займаються сексом, що викликає появу крихітних саден на статевих органах або всередині них, – наприклад, грубий секс або використання секс-іграшок.

Які захворювання передаються під час орального сексу

ІПСШ здатні проникати в організм через будь-які слизові оболонки, у тому числі через поверхню ротової порожнини. Найчастіші інфекції, що передаються орально: гонорея, хламідіоз, сифіліс, генітальний герпес, трихомоніаз, папіломавірусна інфекція, цитомегаловірусна інфекція, кандидоз, гепатит C.

Через оральний секс можна заразитися вірусом папіломи людини (ВПЛ), який відповідає за безліч типів раку статевих органів, саме в жіночому організмі – за рак шийки матки. Фахівці вважають, що оральний секс може призвести до розвитку злоякісної пухлини ротової порожнини набагато швидше, ніж алкоголь та нікотин.

Крім ризику ІПСШ, оральні ласки можуть стати причиною алергічних реакцій. Насіннєва рідина містить комплекс протеїнів, які є індивідуальними для кожної людини і є чужорідними для партнера, тому можуть викликати каскад реакцій з боку організму – першіння, набряк слизової оболонки, спазми.