Какие опасности может иметь оральный секс

Когда-то оральный секс был запретной темой, но в наше время это распространенная форма сексуальной активности. И это не может не радовать.

Разновидности орального секса имеют свои медицинские названия: кунилингус – ласка влагалища, вульвы или клитора, феляция (или минет) – пениса, анилингус – ануса.

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Однако оральный секс несет риски для здоровья обоих партнеров, о чем сегодня и поговорим.

Риски орального секса

Несмотря на то, что от орального секса нельзя забеременеть, он все равно несет в себе возможность заражения ИППП и другими инфекциями. Партнеры более подвержены риску заражения, если:

не используют барьерную защиту – внешние и внутренние презервативы внешние и внутренние презервативы;

во рту есть порезы, язвы;

занимаются сексом, что вызывает появление крошечных ссадин на половых органах или внутри них, – например, грубый секс или использование секс-игрушек.

Какие заболевания передаются во время орального секса

ИППП способны проникать в организм через любые слизистые оболочки, в том числе через поверхность ротовой полости. Самые частые инфекции, передающиеся орально: гонорея, хламидиоз, сифилис, генитальный герпес, трихомониаз, папилломавирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция, кандидоз, гепатит C.

Через оральный секс можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), который отвечает за множество типов рака половых органов, именно в женском организме – за рак шейки матки. Специалисты считают, что оральный секс может привести к развитию злокачественной опухоли ротовой полости гораздо быстрее, чем алкоголь и никотин.

Кроме риска ИППП, оральные ласки могут стать причиной аллергических реакций. Семенная жидкость содержит комплекс протеинов, которые индивидуальны для каждого человека и являются чужеродными для партнера, поэтому могут вызвать каскад реакций со стороны организма – першение, отек слизистой оболочки, спазмы.