Не для смаження: названо найшкідливіші олії

Різноманіть олій дозволяє обрати ту, яка вам смакує найбільше і на вартість якої є посильною для вашого гаманця. Однак, виявляється, не вся вона корисна для здоров'я. Деяку краще таки не купувати і вилучити зі свого раціону.

Для смаження більшість українців використовують саме соняшникову олію. Однак виявляється, її не рекомендовано нагрівати до надто високих температур. Як і багато інших олій.

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Важливо! А найгіршим варіантом для термічного оброблення фахівці вважають. Їх нагрівати не можна в жодному разі.

Коли ці олії нагріваються, відбувається виділення речовин, які підвищують ризик розвитку небезпечних захворювань. Також вони можуть стати причиною фізичних і когнітивних змін в організмі.

Коли обираєте олію, варто звертати увагу на такі нюанси: чим більше вона містить насичених жирів, тим є кращою для здоров'я. Водночас полінасичених жирів повинно бути не менше 15%. Така олія має досить високу точку димлення — від 160 градусів і вище.

Узагалі, смаження не найкорисншіий спосіб приготування їжі, не погіршуйте ситуацію неправильно підібраною олією / Фото Unsplash

Яку олію обирати без страху за здоров'я

Оптимальними видами олії вважають кокосову, оливкову та авокадову. Топлене вершкове масло і тваринні жири також є чудовими варіантами, які позитивно впливатимуть на здоров'я.

Оливкова олія відрізняється високою термостійкістю. В ній речовини не окислюються, тому набагато краще зберігають свої корисні властивості під час нагрівання.

відрізняється високою термостійкістю. В ній речовини не окислюються, тому набагато краще зберігають свої корисні властивості під час нагрівання. Олія з авокадо також відрізняється високим рівнем горіння. Також у ній багато полінасичених кислот.

також відрізняється високим рівнем горіння. Також у ній багато полінасичених кислот. Кокосова олія складається з великої кількості насичених кислот. Зокрема, в ній можна знайти лауринову кислоту, тому вона добре засвоюється організмом.

Зверніть увагу й навоно чудово підходить для обсмажування та запікання в духовці. В нього висока точка димлення — 250 градусів. А ще воно сприяє нормалізації обміну речовин.

Тваринні жири містять багато насичених кислот. Особливо корисними вважаються жири з яловичини і качки. Також можна додати до раціону сало свинини.