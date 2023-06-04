Не для жарки: названы самые вредные масла

Разнообразность масло позволяет выбрать то, которое вам больше всего нравится и на стоимость которого посильно для вашего кошелька. Однако, оказывается, не вся она полезна здоровью. Некоторую лучше не покупать и изъять из своего рациона.

Для жарки большинство украинцев используют именно подсолнечное масло. Однако оказывается, что ее не рекомендуется нагревать до слишком высоких температур. Как и многие другие масла.

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Важно! А наихудшим вариантом для термической обработки специалисты считают. Их нагревать нельзя ни в коем случае.

Когда эти масла нагреваются, происходит выделение веществ, повышающих риск развития опасных заболеваний. Также они могут стать причиной физических и когнитивных изменений организма.

Когда выбираете масло, стоит обращать внимание на такие нюансы: чем больше оно содержит насыщенных жиров, тем лучше для здоровья. В то же время полинасыщенных жиров должно быть не менее 15%. Такое масло имеет достаточно высокую точку дымления – от 160 градусов и выше.

Вообще, жарка не самый полезный способ приготовления пищи, не усугубляйте ситуацию неправильно подобранным маслом / Фото Unsplash

Какое масло выбирать без страха за здоровье

Оптимальными видами масла считаются кокосовое, оливковое и авокадовое. Топленое сливочное масло и животные жиры также являются отличными вариантами, которые будут положительно влиять на здоровье.

Оливковое масло отличается высокой термостойкостью. В нем вещества не окисляются, поэтому гораздо лучше сохраняют свои полезные свойства во время нагревания.

отличается высокой термостойкостью. В нем вещества не окисляются, поэтому гораздо лучше сохраняют свои полезные свойства во время нагревания. Масло из авокадо также отличается высоким уровнем горения. Также в ней много полинасыщенных кислот.

также отличается высоким уровнем горения. Также в ней много полинасыщенных кислот. Кокосовое масло состоит из большого количества насыщенных кислот. В частности, в ней можно обнаружить лауриновую кислоту, поэтому она хорошо усваивается организмом.

Обратите внимание и наоно отлично подходит для обжаривания и запекания в духовке. У него высокая точка дымления – 250 градусов. А еще оно способствует нормализации обмена веществ.

Животные жиры содержат много насыщенных кислот. Особенно полезными считаются жиры из говядины и утки. Также можно добавить в рацион сало свинины.