Найгірший час для вживання бананів: коли такий перекус може нашкодити

Дієтологи рекомендують вживати банани хоча б один раз на день. Однак, є дані, що споживати банани краще у певний час доби, інакше з корисного фрукт перетвориться на небезпечний.

Фахівці рекомендують їсти банани на сніданок тільки в поєднанні з іншими продуктами, щоб скомбінувати оптимальне співвідношення корисних жирів, білка і вуглеводів.

Увага Чому в спеку хочеться багато спати

Коли точно не варто їсти банани

Не бажано їх вживати і на голодний шлунок, оскільки так можна викликати подразнення кишківника. А ось у вечірній час вони допоможуть підтримати вироблення мелатоніну, який відповідає за циркадні ритми та правильний цикл сну.

Банан – це пребіотичний продукт, який забезпечує організм клітковиною та стійким крохмалем для виробництва бутирату – масляної кислоти – поживної речовини, яку виробляють бактерії кишківника. Вона підтримує здоров'я травної системи та допомагає запобігти захворюванням. Олійна кислота – одна з причин симбіозу між бактеріями та людиною.

Кому банани особливо корисні

Насамперед фахівці радять додати до свого раціону банани жінкам. Адже ці фрукти містять велику кількість марганцю, який сприяє виробленню колагену в організмі. Саме ця речовина допомагає захиститися від старіння.

А ще банани корисні завдяки вмісту калію. Цей мікроелемент потрібен, щоб підтримувати здоров'я серця і судин. Також за його допомогою контролюється артеріальний тиск.

Банани – джерело вітамінів: група В, А, D, С і Е.