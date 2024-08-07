Назвали найкращий білок для здоров'я мозку

Покращити когнітивні навички можна скоригувавши харчування. Не поспішайте злитись на себе, якщо раптом почали губити думки, гірше запам'ятовувати чи плутатись в словах. Можливо, вашому раціону бракує корисних речовин.

Зокрема, вашому організму може бракувати білка. Адже білок дуже важливий не лише для росту м'язів, амінокислоти, які містить білок необхідні для здоров'я мозку.

Дивіться також Як м'ясо на грилі може підвищувати ризик раку та чим ще шкідливі страви з вогню

Білок критично важливий для здоров’я мозку, він бере участь у виробництві нейротрансмітерів, які формують зв'язок між клітинами мозку,

– пояснює дієтолог Лорен Манакер.

Також фахівець пояснює, що нейротрансмітери, зокрема, серотонін і дофамін, впливають на настрій, когнітивні функції та загальну психічну діяльність.

Дієтологи також назвали білок, який підійде для здоров'я мозку найкраще і це – лосось.

Чому лосось корисний для мозку

Лосось – гарне джерело білку – у порції вагою 100 грамів міститься 25 грамів білка. Як поянив, дієтолог, білок, який містить лосось, забезпечує будівельні блоки для нейромедіаторів, а це своєю черго сприяє поліпшенню когнітивних функцій.

Також лосось багатий на омега-3 жирні кислоти, такі як ЕПК і ДГК.

Омега-3 особливо важлива для нашого організму кислота, оскільки становить більшу частину мембран у мозку, підтримуючи його роботу, здатність до навчання і пам'ять.

. Організм може виробляти деякі омега-3 жирні кислоти, але їх недостатньо для задоволення потреб організму, а тому

Численні дослідження довели, що вживання риби пов'язане з меншим ризиком деменції та хвороби Альцгеймера, а також з поліпшенням структури мозку і пам'яті.



Лосось легко і швидко готувати / Фото Unsplash

Поради з вибором лосося

Щодо того, який саме лосось споживати, орієнтуйтесь на власні уподобання та бюджет. Можна почати із консервованого лосося, якщо не хочете займатись його приготуванням. Хоч, напсравді, усе більш ніж просто.

Лосось швидко готувати: спробуйте запекти його з овочами, чи приготуйте його на грилі.