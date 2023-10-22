Назвали природній засіб, який допомагає зменшити післяопераційний біль

Аромотерапія олією перцевої м'яти може втамувати біль і покращити якість сну пацієнтів, яким провели операцію на відкритому серці.

Результати клінічного випробування опублікували в науковому журналі BMJ Supportive & Palliative Car, ці дані викликали неабиякий резонанс і ось чому.

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Суть дослідження

Науковці зосередились на вивченні дії аромотерапії перцевою м'ятою на пацієнтах, які перенесли операцію на відкритому серці. Зазначають, що по факту цей вид оперативного втручання травматичне і потребує механічної підтримки дихання.

А післяопераційний період складний, зачасту пацієнти страждають сильним болем, стресом та безсонням.

Річ у тім, що ці фактори – і сам біль, і ліки, які його вгамовують, можуть збільшувати час перебування пацієнта на ШВЛ, і збільшити післяопераційні ускладнення.

Учені вирішили вивчити природні засоби, які могли б допомогти пацієнтам, адже це безпечніший варіант сильних препаратів, або ж ці природні засоби можуть бути додатковими і підвищити ефективність знеболювальних.

Застосування ефірної олії перцевої м'яти

Учені обрали ефірну олію перцевої м’яти для дослідження саме тому, що вона широко використовується в паліативній допомозі як засіб, який відомий седативною дію.

У клінічному випробуванні взяли участь 59 дорослих пацієнтів, які перенесли операцію на відкритому серці:

30 чоловік були у групі аромотерапії;

та 29 – у контрольній групі.

Усі учасники були орієнтовно того ж віку, ваги, перенесли однаковий вид хірургічного втручання, провели однакову кількість часу під загальним наркозом, отримували однакову кількість знеболювального і провели однаковий час під ШВЛ.

За 30 хвилин до видалення дихальної трубки половині пацієнтів застосовували ароматерапію 0,1 мл 10% ефірної олії перцевої м'яти, а потім 3 рази на день через небулайзер ще додавали аналогічну процедуру,

– ідеться у досліджені.

Результати дослідження

! Через 2 дні оцінка інтенсивності болю у групі аромотерапії була майже вдвічі меншою, ніж у групі порівняння, що є статистично значущою різницею.

Ті пацієнти, які були в групі застосування ароматерапії олією м'яти перцевої, потребували менше ліків для полегшення болю, ніж пацієнти з контрольної групи. Крім того, у всіх учасників першої групи покращився сон.

Імовірно, болезаспокійливі властивості мають компоненти м'ятної олії: карвон, лімонен і ментол.

Одна із авторок дослідження Махли Магамі вважає, що команда досягла гарних результатів і рослинний продукт можна безпечно використовувати як додаткове лікування для полегшення болю та комфорту пацієнтів після операції на серці.