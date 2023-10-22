Назвали природное средство, которое помогает уменьшить послеоперационную боль
Источник:SciTechDaily
Аромотерапия маслом перечной мяты может утолить боль и улучшить качество сна пациентов, проведших операцию на открытом сердце.
Результаты клинического испытания опубликовали в научном журнале BMJ Supportive & Palliative Car, эти данные вызвали большой резонанс и вот почему.
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Суть исследования
Ученые сосредоточились на изучении действия ароматерапии перечной мятой на пациентах, перенесших операцию на открытом сердце. Отмечают, что по факту этот вид оперативного вмешательства травматический и требует механической поддержки дыхания.
А послеоперационный период сложный, часто пациенты страдают сильной болью, стрессом и бессонницей.
Дело в том, что эти факторы – и сама боль, и лекарства, которые его успокаивают, могут увеличивать время нахождения пациента на ИВЛ, и увеличить послеоперационные осложнения.
Ученые решили изучить природные средства, которые могли бы помочь пациентам, ведь это более безопасный вариант сильных препаратов, или же эти природные средства могут быть дополнительными и повысить эффективность обезболивающих.
Применение эфирного масла перечной мяты
Ученые выбрали эфирное масло перечной мяты для исследования именно потому, что оно широко используется в паллиативной помощи как средство, известное седативное действие.
В клиническом испытании приняли участие 59 взрослых пациентов, перенесших операцию на открытом сердце:
- 30 человек были в группе ароматерапии;
- и 29 – в контрольной группе.
Все участники были ориентировочно того же возраста, веса, перенесли одинаковый вид хирургического вмешательства, провели одинаковое количество времени под общим наркозом, получали одинаковое количество обезболивающего и провели одинаковое время под ИВЛ.
За 30 минут до удаления дыхательной трубки половине пациентов применяли ароматерапию 0,1 мл 10% эфирного масла перечной мяты, а затем 3 раза в день через небулайзер добавляли аналогичную процедуру,
– говорится в исследовании.
Результаты исследования
Те пациенты, которые были в группе применения ароматерапии маслом перечной мяты, нуждались меньше лекарства для облегчения боли, чем пациенты из контрольной группы. Кроме того, у всех участников первой группы улучшился сон.
Вероятно, болеутоляющие свойства обладают компонентами мятного масла: карвон, лимонен и ментол.
Один из авторов исследования Махлы Магами считает, что команда добилась хороших результатов и растительный продукт можно безопасно использовать в качестве дополнительного лечения для облегчения боли и комфорта пациентов после операции на сердце.