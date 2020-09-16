Знайшли новий спосіб зменшити частоту епілептичних нападів. Виявилось, що систематичне прослуховування фортепіанної музики Моцарта допоможе у цьому.

Такі висновки зробили канадські нейробіологи з науково-дослідного університету Крембіля. Як повідомляє New Atlas, гіпотеза вчених підтверджена експериментально.

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Як проходило дослідження

У дослідженні вчених брало участь 13 осіб, які страждають на епілепсію. Їх розділили на дві групи, кожній з яких протягом пів року включали одну з двох записів: або сонату для двох фортепіано ре мажор К. 448 Моцарта, або її штучно створений аналог, позбавлений гармонійності.

Одна частина волонтерів щодня слухала Моцарта протягом перших трьох місяців, а потім перейшла на аналог; інша ж навпаки – три місяці поспіль слухала аналог, а потім перейшла на Моцарта.

Обидві групи при цьому продовжували приймати ліки. Також вони вели щоденники, в яких відзначали кількість нападів.

Як музика впливає на напади епілепсії

Виявилося, що під час прослуховування Моцарта учасники груп фіксували менше нападів – спосіб спрацював навіть у важких випадках. За словами команди, музика Моцарта дійсно допомагає, але поки вони не знають, як саме – механізм впливу повинні з'ясувати в подальших дослідженнях.