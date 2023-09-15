Чи можна їсти їжу з пліснявою
Джерело:Cleveland Clinic
Цвіль та пліснява – це скупчення мікроскопічних грибів. Їхні спори передаються повітрям, іноді вони осідають на продуктах і розростаються там. Не вся пліснява є небезпечною для людей.
Небезпека плісняви
Деякі види плісняви виробляють токсичні речовини, які називаються мікотоксинами. Якщо з'їсти продукти з ними, то можуть початися проблеми з диханням, запаморочення та нудота.
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За таких симптомів потрібно викликати швидку. Хоч таке буває і не через всі види цвілі, але на вигляд їх важко розрізнити, тому краще перестрахуватися.
Сири з пліснявою або блакитні сири, такі як горгонзолу та брі, можна їсти, тому що для їхнього виготовлення використовують спеціальні види цвілі роду Пеніцилл, які не є небезпечними для людини.
Нехай іноді й хочеться просто відрізати цвілий шматок від хліба чи помідора, робити так не можна. У продуктах з високою вологістю пліснява швидко поширюється і заражає їх повністю, навіть якщо не видно.
Які продукти не можна їсти з пліснявою
Ось список продуктів, які потрібно викидати, як тільки на них з'явилася пліснява:
- м'які овочі та фрукти, такі як огірки, помідори та персики;
- м'ясо;
- йогурт і сметана;
- джеми та желе;
- крупи;
- м'які сири;
- хліб та випічка;
- бобові та горіхи.
Коли пліснява безпечна
Не всі продукти з пліснявою потрібно викидати – у твердої їжі достатньо відрізати близько двох сантиметрів навколо плісняви. Це такі продукти, як:
- тверді сири;
- тверді в'ялені та копчені м'ясні продукти, наприклад салямі;
- сири з пліснявою, якщо на них з'явилася пліснява іншого виду, – горгонзола, брі або камамбер;
- тверді овочі та фрукти – капуста, болгарський перець, морква, яблука.