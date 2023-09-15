Чи можна їсти їжу з пліснявою

15 вересня 2023, 19:35
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Джерело:

Cleveland Clinic

Цвіль та пліснява – це скупчення мікроскопічних грибів. Їхні спори передаються повітрям, іноді вони осідають на продуктах і розростаються там. Не вся пліснява є небезпечною для людей.

Небезпека плісняви 

Деякі види плісняви ​​виробляють токсичні речовини, які називаються мікотоксинами. Якщо з'їсти продукти з ними, то можуть початися проблеми з диханням, запаморочення та нудота. 

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За таких симптомів потрібно викликати швидку. Хоч таке буває і не через всі види цвілі, але на вигляд їх важко розрізнити, тому краще перестрахуватися.

Сири з пліснявою або блакитні сири, такі як горгонзолу та брі, можна їсти, тому що для їхнього виготовлення використовують спеціальні види цвілі роду Пеніцилл, які не є небезпечними для людини.

Нехай іноді й хочеться просто відрізати цвілий шматок від хліба чи помідора, робити так не можна. У продуктах з високою вологістю пліснява швидко поширюється і заражає їх повністю, навіть якщо не видно.

Які продукти не можна їсти з пліснявою

Ось список продуктів, які потрібно викидати, як тільки на них з'явилася пліснява:

  • м'які овочі та фрукти, такі як огірки, помідори та персики;
  • м'ясо;
  • йогурт і сметана;
  • джеми та желе;
  • крупи;
  • м'які сири;
  • хліб та випічка;
  • бобові та горіхи.

Коли пліснява безпечна 

Не всі продукти з пліснявою потрібно викидати – у твердої їжі достатньо відрізати близько двох сантиметрів навколо плісняви. Це такі продукти, як:

  • тверді сири;
  • тверді в'ялені та копчені м'ясні продукти, наприклад салямі;
  • сири з пліснявою, якщо на них з'явилася пліснява іншого виду, – горгонзола, брі або камамбер;
  • тверді овочі та фрукти – капуста, болгарський перець, морква, яблука.
Автор: Олександр Бевза