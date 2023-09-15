Можно ли есть еду с плесенью
Источник:Cleveland Clinic
Плесень и плесень – это скопление микроскопических грибов. Их споры передаются по воздуху, иногда они оседают на продуктах и разрастаются там. Не вся плесень опасна для людей.
Опасность плесени
Некоторые виды плесени производят токсичные вещества, называемые микотоксинами. Если есть продукты с ними, то могут начаться проблемы с дыханием, головокружение и тошнота.
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При таких симптомах нужно вызвать скорую. Хотя такое бывает и не из-за всех видов плесени, но с виду их трудно различить, поэтому лучше перестраховаться.
Сыры с плесенью или голубые сыры, такие как горгонзола и бри, можно есть, потому что для их изготовления используют специальные виды плесени рода Пеницилла, которые не опасны для человека.
Пусть иногда и хочется просто отрезать плесень от хлеба или помидора, делать так нельзя. В продуктах с высокой влажностью плесень быстро распространяется и заражает их полностью, даже если не видно.
Какие продукты нельзя есть с плесенью
Вот список продуктов, которые нужно выбрасывать, как только на них появилась плесень:
- мягкие овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры и персики;
- мясо;
- йогурт и сметана;
- джемы и желе;
- крупы;
- мягкие сыры;
- хлеб и выпечка;
- бобовые и орехи.
Когда плесень безопасна
Не все продукты с плесенью нужно выбрасывать – в жесткой пище достаточно отрезать около двух сантиметров вокруг плесени. Это такие продукты, как:
- твердые сыры;
- твердые вяленые и копченые мясные продукты, например салями;
- сыры с плесенью, если на них появилась плесень другого вида, – горгонзола, бри или камамбер;
- твердые овощи и фрукты – капуста, перец болгарский, морковь, яблоки.