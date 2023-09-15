Можно ли есть еду с плесенью

Плесень и плесень – это скопление микроскопических грибов. Их споры передаются по воздуху, иногда они оседают на продуктах и разрастаются там. Не вся плесень опасна для людей.

Опасность плесени

Некоторые виды плесени производят токсичные вещества, называемые микотоксинами. Если есть продукты с ними, то могут начаться проблемы с дыханием, головокружение и тошнота.

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При таких симптомах нужно вызвать скорую. Хотя такое бывает и не из-за всех видов плесени, но с виду их трудно различить, поэтому лучше перестраховаться.

Сыры с плесенью или голубые сыры, такие как горгонзола и бри, можно есть, потому что для их изготовления используют специальные виды плесени рода Пеницилла, которые не опасны для человека.

Пусть иногда и хочется просто отрезать плесень от хлеба или помидора, делать так нельзя. В продуктах с высокой влажностью плесень быстро распространяется и заражает их полностью, даже если не видно.

Какие продукты нельзя есть с плесенью

Вот список продуктов, которые нужно выбрасывать, как только на них появилась плесень:

мягкие овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры и персики;

мясо;

йогурт и сметана;

джемы и желе;

крупы;

мягкие сыры;

хлеб и выпечка;

бобовые и орехи.

Когда плесень безопасна

Не все продукты с плесенью нужно выбрасывать – в жесткой пище достаточно отрезать около двух сантиметров вокруг плесени. Это такие продукты, как: