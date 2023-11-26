Чи можна повернути ліки в аптеку: провізор розповів нюанси

Трапляється, що ліки, які ви купили в аптеці, вам не підійшли, або більше не потрібні, або ви придбали їх узагалі випадково. Відомо, що медичні препарати обміну та поверненню не підлягають, але це не завжди так.

Провізор Оксана Меленчук пояснила, коли це таки можливо зробити. Передусім, вона підтвердила – "базово повернення лікарських препаратів в аптеку заборонено", але є виключення.

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Згідно з Постановою №172 КМУ , внесені до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню.

Однак закон передбачає випадки, коли повернути придбані ліки в аптеку все ж можна. Це можливо в ситуації, якщо вам продали препарати, термін придатності яких закінчився, або вони одразу були неналежної якості,

– пояснила фахівчиня.

Коли дозволено повернення та обмін ліків

Пані Оксана пояснює, що попри те, що ліки в аптеках доволі ретельно оглядають, а прострочені препарати прибирають з полиць, випадки продажу таких – усе ж трапляються.

І власне, саме тоді покупець має право вимагати від продавця повернути гроші за товар. Також покупцеві можуть замінити його на аналогічний.

Що потрібно, щоб повернути ліки в аптеку:

фіскальний чек про оплату;

доказ неналежної якості товару, яким може слугувати висновок відповідної експертизи.