Можно ли вернуть лекарство в аптеку: провизор рассказал нюансы
Источник:Факты Здоровье
Случается, что лекарства, которые вы купили в аптеке, вам не подошли, либо больше не нужны, либо вы приобрели их вообще случайно. Известно, что медицинские препараты не подлежат обмену и возврату, но это не всегда так.
Провизор Оксана Меленчук объяснила, когда это возможно сделать. Прежде всего, она подтвердила – "базовый возврат лекарственных препаратов в аптеку запрещен", но есть исключение.
Смотрите также Нашли новый негативный эффект от длительного приема обезболивающихПравовая справка. Согласно постановлению №172 КМУ, внесенные в перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.
Однако закон предусматривает случаи, когда вернуть приобретенное лекарство в аптеку все же можно. Это возможно в ситуации, если вам продали препараты, срок годности которых истек, или они сразу были ненадлежащего качества,
– объяснила специалист.
Когда разрешено возврат и обмен лекарств
Госпожа Оксана объясняет, что, несмотря на то, что лекарства в аптеках достаточно тщательно осматривают, а просроченные препараты убирают с полок, случаи продажи таких – все же бывают.
И именно тогда покупатель имеет право требовать от продавца вернуть деньги за товар. Также покупателю могут заменить его аналогичным.
Что нужно, чтобы вернуть лекарство в аптеку:
- фискальный чек об оплате;
- доказательство ненадлежащего качества товара, которым может служить заключение соответствующей экспертизы.