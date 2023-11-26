Можно ли вернуть лекарство в аптеку: провизор рассказал нюансы

Случается, что лекарства, которые вы купили в аптеке, вам не подошли, либо больше не нужны, либо вы приобрели их вообще случайно. Известно, что медицинские препараты не подлежат обмену и возврату, но это не всегда так.

Провизор Оксана Меленчук объяснила, когда это возможно сделать. Прежде всего, она подтвердила – "базовый возврат лекарственных препаратов в аптеку запрещен", но есть исключение.

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Согласно постановлению №172 КМУ , внесенные в перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.

Однако закон предусматривает случаи, когда вернуть приобретенное лекарство в аптеку все же можно. Это возможно в ситуации, если вам продали препараты, срок годности которых истек, или они сразу были ненадлежащего качества,

– объяснила специалист.

Когда разрешено возврат и обмен лекарств

Госпожа Оксана объясняет, что, несмотря на то, что лекарства в аптеках достаточно тщательно осматривают, а просроченные препараты убирают с полок, случаи продажи таких – все же бывают.

И именно тогда покупатель имеет право требовать от продавца вернуть деньги за товар. Также покупателю могут заменить его аналогичным.

Что нужно, чтобы вернуть лекарство в аптеку:

фискальный чек об оплате;

доказательство ненадлежащего качества товара, которым может служить заключение соответствующей экспертизы.