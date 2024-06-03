Чи може алергія проявлятись лише на одному оці

Якщо чухається і червоніє тільки одне око, швидше за все, це не алергія, а щось інше. Розберемося, при яких проблемах можуть виникати такі симптоми.

За даними Американської академії офтальмології, алергія зазвичай вражає обидва ока, оскільки її провокують одні й ті ж фактори довкілля, такі як пил, пилок або частинки шкіри тварин.

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Чому турбує тільки одне око

Коли імунна система стикається з цими алергенами, спеціальні клітини виділяють гістамін та інші хімічні речовини. Вони викликають подразнення та почервоніння повік та слизової оболонки ока – кон'юнктиви. Цей процес торкається обох очей, якщо тільки немає особливої ​​причини для відмінностей – на кшталт травми або локальної реакції на певний алерген.

Така одностороння реакція може виникнути, якщо алерген потрапив лише в одне око, але це малоймовірно. Допустимо, у вас алергія на пилок. Може статися так, що подразника в повітрі не було, але на руках у вас був при цьому пилок і ви вирішили потерти око.

Найчастіше симптоми, начебто, "односторонньої" алергії виявляються наслідком чогось іншого. Наприклад, з алергією легко сплутати очну інфекцію. Око сльозиться, червоніє, і здається, що в нього щось потрапило. Але на відміну від алергії, яка вражає обидва ока одночасно, інфекція частіше починається з одного.

Ось як можна зрозуміти, що це скоріше інфекція, ніж алергія:

біль та припухлість ока;

білі, жовті або зелені виділення з ока;

вії злипаються між собою, особливо вранці.

Інша можлива причина почервоніння і свербежу – в око потрапило щось стороннє, і воно намагається цього позбутися. Сміття, вія або мошка можуть викликати схожі на алергію симптоми: подразнення, свербіж та сльози. Крім цього, зазвичай є біль та явне відчуття, що в оці щось є. Щоб переконатися, що це не алергія, а сторонній об'єкт, зазвичай достатньо оглянути око – робити це обов'язково чистими руками.

Як запобігти інфекції очей

Щоб запобігти інфекції або потраплянню стороннього тіла, потрібно поводитися з очима дбайливо. А саме:

не чіпати очі брудними руками; не зловживати з контактними лінзами: не залишати їх на ніч (тільки якщо це не спеціальні нічні лінзи) та не використовувати довше за встановлений термін придатності; носити захисні окуляри під час роботи або занять спортом, якщо є ризик попадання чогось в око; не ділитися косметикою, рушниками та іншими особистими предметами, що торкаються очей; викидати косметику, після якої з'являється подразнення очей.

Якщо самостійно впоратися з неприємними симптомами не виходить, потрібно звернутися до лікаря.