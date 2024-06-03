Может ли аллергия проявляться только на одном глазу
Источник:American Academy of Ophthalmology
Если чешется и краснеет только один глаз, скорее всего, это не аллергия, а что-то другое. Разберемся, при каких проблемах могут возникать такие симптомы.
По данным Американской академии офтальмологии, аллергия обычно поражает оба глаза, поскольку ее провоцируют одни и те же факторы окружающей среды, такие как пыль, пыльца или частицы кожи животных.
Также на тему Почему некоторые аллергии имеют сезонный характер и что их вызывает
Почему беспокоит только один глаз
Когда иммунная система сталкивается с этими аллергенами, специальные клетки выделяют гистамин и другие химические вещества. Они вызывают раздражение и покраснение век и слизистой оболочки глаза – конъюнктивы. Этот процесс касается обоих глаз, если только нет особой причины для различий – вроде травмы или локальной реакции на определенный аллерген.
Такая односторонняя реакция может возникнуть, если аллерген попал только в один глаз, но это маловероятно. Допустим, у вас аллергия на пыльцу. Может случиться так, что раздражителя в воздухе не было, но на руках у вас была при этом пыльца и вы решили потереть глаз.
Чаще всего симптомы, вроде, "односторонней" аллергии оказываются следствием чего-то другого. Например, с аллергией легко спутать глазную инфекцию. Глаз слезится, краснеет, и кажется, что в него что-то попало. Но в отличие от аллергии, которая поражает оба глаза одновременно, инфекция чаще начинается с одного.
Вот как можно понять, что это скорее инфекция, чем аллергия:
- боль и припухлость глаза;
- белые, желтые или зеленые выделения из глаза;
- ресницы слипаются между собой, особенно утром.
Другая возможная причина покраснения и зуда – в глаз попало что-то постороннее, и он пытается от этого избавиться. Мусор, ресница или мошка могут вызвать похожие на аллергию симптомы: раздражение, зуд и слезы. Кроме этого, обычно есть боль и явное ощущение, что в глазу что-то есть. Чтобы убедиться, что это не аллергия, а посторонний объект, обычно достаточно осмотреть глаз – делать это обязательно чистыми руками.
Как предотвратить инфекцию глаз
Чтобы предотвратить инфекцию или попадание инородного тела, нужно обращаться с глазами бережно. А именно:
- не трогать глаза грязными руками;
- не злоупотреблять с контактными линзами: не оставлять их на ночь (только если это не специальные ночные линзы) и не использовать дольше установленного срока годности;
- носить защитные очки во время работы или занятий спортом, если есть риск попадания чего-то в глаз;
- не делиться косметикой, полотенцами и другими личными предметами, касающимися глаз;
- выбрасывать косметику, после которой появляется раздражение глаз.
Если самостоятельно справиться с неприятными симптомами не получается, нужно обратиться к врачу.