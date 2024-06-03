Может ли аллергия проявляться только на одном глазу

Если чешется и краснеет только один глаз, скорее всего, это не аллергия, а что-то другое. Разберемся, при каких проблемах могут возникать такие симптомы.

По данным Американской академии офтальмологии, аллергия обычно поражает оба глаза, поскольку ее провоцируют одни и те же факторы окружающей среды, такие как пыль, пыльца или частицы кожи животных.

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Почему беспокоит только один глаз

Когда иммунная система сталкивается с этими аллергенами, специальные клетки выделяют гистамин и другие химические вещества. Они вызывают раздражение и покраснение век и слизистой оболочки глаза – конъюнктивы. Этот процесс касается обоих глаз, если только нет особой причины для различий – вроде травмы или локальной реакции на определенный аллерген.

Такая односторонняя реакция может возникнуть, если аллерген попал только в один глаз, но это маловероятно. Допустим, у вас аллергия на пыльцу. Может случиться так, что раздражителя в воздухе не было, но на руках у вас была при этом пыльца и вы решили потереть глаз.

Чаще всего симптомы, вроде, "односторонней" аллергии оказываются следствием чего-то другого. Например, с аллергией легко спутать глазную инфекцию. Глаз слезится, краснеет, и кажется, что в него что-то попало. Но в отличие от аллергии, которая поражает оба глаза одновременно, инфекция чаще начинается с одного.

Вот как можно понять, что это скорее инфекция, чем аллергия:

боль и припухлость глаза;

белые, желтые или зеленые выделения из глаза;

ресницы слипаются между собой, особенно утром.

Другая возможная причина покраснения и зуда – в глаз попало что-то постороннее, и он пытается от этого избавиться. Мусор, ресница или мошка могут вызвать похожие на аллергию симптомы: раздражение, зуд и слезы. Кроме этого, обычно есть боль и явное ощущение, что в глазу что-то есть. Чтобы убедиться, что это не аллергия, а посторонний объект, обычно достаточно осмотреть глаз – делать это обязательно чистыми руками.

Как предотвратить инфекцию глаз

Чтобы предотвратить инфекцию или попадание инородного тела, нужно обращаться с глазами бережно. А именно:

не трогать глаза грязными руками; не злоупотреблять с контактными линзами: не оставлять их на ночь (только если это не специальные ночные линзы) и не использовать дольше установленного срока годности; носить защитные очки во время работы или занятий спортом, если есть риск попадания чего-то в глаз; не делиться косметикой, полотенцами и другими личными предметами, касающимися глаз; выбрасывать косметику, после которой появляется раздражение глаз.

Если самостоятельно справиться с неприятными симптомами не получается, нужно обратиться к врачу.