Медичної системи вже б не було, – Радуцький несподівано похвалив реформу Супрун

Медична система України в останні роки успішно витримує так звані "краш-тести". Попри всі негаразди, реформування у сфері продовжується.

У воєнних умовах система охорони здоров'я адаптувалась до нових викликів. Про це 24 каналу розповів народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

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Продовження реформ

Нардеп зазначив, що система охорони здоров'я України дещо змінилась у пріоритетності надання меддопомоги.

У першу чергу ми допомагаємо військовим і людям, які знаходяться зараз або в зоні бойових дій, або на деокупованих територіях, бо вони здебільшого потребують меддопомоги. Загальні пріоритети у медицині не змінились, навіть після 9 місяців воєнного стану,

– пояснив голова комітету ВР.

За його словами, чинна влада продовжує реформування системи, яке розпочалося ще у 2017 році.

"Ми не скасували й навіть подовжуємо крок за кроком впроваджувати ту реформу, яка розпочалась ще у 2017 році. У нас немає іншого варіанту, бо якби не та реформа, яку почали у 2017 році й продовжили у 2019 році, і робимо все для того, щоб вона продовжувалась, система вже давно б не існувала б", – вказав Радуцький.

Реформа системи охорони здоров'я в Україні Реформи розпочалися у 2016 році під керівництвом Уляни Супрун. Її ціль – забезпечення всім громадянам України рівного доступу до якісних медичних послуг та перебудови систему охорони здоров'я так, щоб у її центрі був пацієнт.



Водночас низка політичних сил критикували реформу та її реалізаторів й називали такі заходи "геноцидом". Такої думки були й представники чинної влади президента Зеленського.

На думку голови комітету Ради, система охорони здоров'я перебуває у складних умовах, але витримує навантаження.

"Система охорони здоров'я витримала "краш-тест", який нам приніс "ковід" і сьогодні, я вважаю, дуже добре витримує другий "краш-тест" – через війну. Тому я думаю, що десь в цьому напрямку будемо рухатись далі", – підкреслив депутат.

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Збитки від війни

Радуцький зауважив, що на сьогодні збитки у системі охорони здоров'я збільшуються.

За підрахунками МОЗ, щоб все відновити... збитки вже наближаються до 1 мільярда доларів. У сьогоднішніх цінах – це 38 мільярдів треба на відновлення,

– розповів нардеп.

З його слів, уряди багатьох країн сприятимуть відновленню системи МОЗ – в окремо взятих регіонах.

"Що стосується благодійників – у нас є платформа United24. Відновлення буде за гроші не лише з України, але і від іноземних благодійників... Багато допомоги отримуємо як грошами від урядів, так й від різних компаній", – підмітив нардеп.

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