У МОЗ оцінили ризики поширення в Україні мавпячої віспи й нагадали головні симптоми

За останні 2 тижні в Україні лабораторно не зафіксували нових випадків віспи мавп. У Європі також зменшується кількість захворювань.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає 24 канал.

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"Наразі в Україні є 4 лабораторно підтверджених випадки віспи мавп. За попередніми даними всі вони не є пов'язаними між собою. Ми продовжуємо оцінювати ризик поширення між людей як доволі низький", – зазначив Кузін.

Основні симптоми

За словами санітарного лікаря, у Європі зменшується кількість хворих на мавпячу віспу. Всі випадки швидко розслідують сили епідеміологічних служб.

Кузін нагадав основні симптоми хвороби:

гарячка;

головний біль;

збільшені лімфатичні вузли;

висип у вигляді пухирів.

"У випадку появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря, щоб була відповідна діагностика та епідеміологічне розслідування кожного такого випадку", – додав Кузін.

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