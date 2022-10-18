У МОЗ оцінили ризики поширення в Україні мавпячої віспи й нагадали головні симптоми
За останні 2 тижні в Україні лабораторно не зафіксували нових випадків віспи мавп. У Європі також зменшується кількість захворювань.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає 24 канал.
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"Наразі в Україні є 4 лабораторно підтверджених випадки віспи мавп. За попередніми даними всі вони не є пов'язаними між собою. Ми продовжуємо оцінювати ризик поширення між людей як доволі низький", – зазначив Кузін.
Основні симптоми
За словами санітарного лікаря, у Європі зменшується кількість хворих на мавпячу віспу. Всі випадки швидко розслідують сили епідеміологічних служб.
Кузін нагадав основні симптоми хвороби:
- гарячка;
- головний біль;
- збільшені лімфатичні вузли;
- висип у вигляді пухирів.
"У випадку появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря, щоб була відповідна діагностика та епідеміологічне розслідування кожного такого випадку", – додав Кузін.
Зверніть увагу – що відомо про перших випадок віспи мавп в Україні: дивіться відео
Віспа мавп в Україні: що відомо
- В Україні перший випадок хвороби зареєстрували 15 вересня. Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зазначив, що пацієнт має легкий перебіг хвороби. Він не був за кордоном останніх пів року й міг інфікуватися в одному з великих міст України.
- МОЗ не повідомлятиме про населені пункти, де зафіксували хворобу. Це потрібно для комфорту пацієнтів.
- Другий випадок зафіксували 19 вересня. За словами пацієнта, симптоми у нього з'явились ще наприкінці серпня